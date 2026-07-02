"Estados Unidos se está encargando de blindar al régimen de Delcy Rodríguez": analista sobre respuesta de Washington a intención de María Corina Machado de ir a Venezuela

El gobierno de Estados Unidos ha tomado distancia de la polémica en torno al planeado regreso de la líder democrática venezolana María Corina Machado a su país tras enfatizar que su prioridad absoluta es la asistencia humanitaria tras los devastadores sismos que azotaron a Venezuela.

La declaración oficial obtenida por NTN24 surge en medio de las denuncias de Machado sobre un supuesto bloqueo del espacio aéreo por parte del régimen de Delcy Rodríguez.

En una respuesta oficial, el portavoz del Departamento de Estado señaló: "La Administración Trump está únicamente centrada en continuar avanzando en nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela. Nuestra respuesta ha sido rápida y eficaz. Añadir cuestiones políticas delicadas a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia".

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María Corina Machado denunció a través de un video desde Panamá que el régimen mantiene un bloqueo del espacio aéreo para impedirle retornar al territorio y acompañar a la población en la actual situación de desastre. La líder opositora busca estar presente en un momento crítico para Venezuela, mientras el país enfrenta los efectos devastadores de los sismos.

La analista política Cristy Ramírez, Ph.D. del King's College de Londres, ofreció su perspectiva sobre la situación.

"Y lo que vemos al fin del día es que Estados Unidos en este momento, sí es verdad que le ha dedicado muchos recursos a la ayuda humanitaria en Venezuela, eso es indudable, pero hoy está bastante ocupado en blindar al régimen de Delcy Rodríguez", afirmó.

Según la analista, "lo único que no se quiere es que esa rabia, esa tristeza, ese duelo se canalice en una figura, la figura más lógica donde eso se podría canalizar es obviamente María Corina Machado".

Ramírez consideró que "el papel de María Corina de cara a los intereses en Estados Unidos" parece haber quedado minimizado.

Señaló que desde el primer discurso del presidente Donald Trump tras la salida de Nicolás Maduro, "quedaba muy claro que ellos no consideraban a María Corina o que Estados Unidos no estaba contando con María Corina como una figura de transición democrática".

La experta agregó: "Nada de lo ocurrido a enero para acá indica que nosotros estamos frente a un proceso de transición democrática. Estamos viendo un proceso de transición económica hacia otro modelo económico".

Ramírez advirtió que "bajo estas circunstancias actuales, con intereses que se están empezando a construir, María Corina hoy parece un estorbo para los planes".

Manifestó, entre tanto, “que han sido fenómenos o catástrofes naturales los que han logrado cambios” en regímenes.

“El mejor ejemplo que siempre se menciona es el terremoto de 1985 en México, que termina acabando con el régimen del PRI de casi 70 años", explicó Ramírez quien destacó cómo las catástrofes naturales exponen la incapacidad de regímenes enquistados en el poder.

Los terremotos en Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, ha provocado la muerte de más de 2.000 personas y han dejado al menos 10.000 heridos.