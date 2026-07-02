Así registró NTN24 el momento del rescate de Hernán Gil, quien sobrevivió más de siete días bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela: "Es un milagro"

NTN24 captó imágenes del momento del rescate de Hernán Gil, el vigilante de un centro comercial en Catia La Mar que permaneció atrapado bajo los escombros durante más de siete días luego de los terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles de la semana pasada.

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Luego de una extraordinaria operación de rescate, decenas de personas formaron un pasillo a la salida del que era el estacionamiento del centro comercial Galerías Playa Grande antes de la tragedia para celebrar la extracción con vida de Gil.

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En el lugar se vieron banderas de Costa Rica, Portugal, El Salvador y Chile, algunos de los varios países cuyos rescatistas participaron del que fue considerado por muchos como un milagro en medio de la tragedia que ha vivido el país desde la semana pasada.

En medio del pasillo de personas, salieron los rescatistas cargando la camilla en la que se encontraba Gil, mientras algunos de ellos aplaudían entre los gritos que festejaban no solo la recuperación de una vida, sino la esperanza de un país que no cesa en su lucha por recuperarse.

Luego de la extracción, el equipo de rescatistas informó a NTN24 que Gil será llevado en ambulancia hasta Caracas, donde recibirá la atención médica que requiere tras haber permanecido de manera heroica por tanto tiempo atrapado entre los escombros.

Es importante mencionar que el ciudadano, víctima de la catástrofe como los otros miles, corrió con suerte al no tener prensada ninguna parte de su cuerpo por los derribos, un factor que le permitió continuar su lucha por sobrevivir.

Asimismo, luego de que los socorristas lo hallaron el fin de semana casi 9 metros bajo tierra, le proporcionaron suministros como hidratación y azúcares que le permitieron mantenerse en una condición que fue descrita como "estable" por los especialistas.

Gil, cabe resaltar, también tuvo algunos chequeos mientras permanecía en el lugar de los hechos por parte de especialistas que pudieron —con lo que disponían en el momento y en el lugar— examinarle su sistema digestivo y su funcionamiento renal.

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No obstante, es importante que otro especializado le haga los chequeos pertinentes en un centro de atención donde puedan registrarse sus signos vitales y asegurarse que su cuerpo no sufrió daños de algún tipo tras los derrumbes.