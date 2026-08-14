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Terremoto en Colombia

Terremoto en Colombia deja 2.205 sedes educativas afectadas: Chocó concentra la mayor afectación

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Chocó - EFE
Terremoto en Chocó - EFE
Chocó, departamento en el que se localizó el epicentro, es el territorio con mayor número de instituciones afectadas, con 796 sedes reportadas.

El más reciente informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), actualizado al 14 de agosto, reveló que 2.205 establecimientos educativos resultaron afectados de alguna manera por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el pasado 10 de agosto.

Chocó, departamento en el que se localizó el epicentro, es el territorio con mayor número de instituciones afectadas, con 796 sedes reportadas. En segundo lugar, aparece Caldas, que registra más de 400 establecimientos con algún tipo de daño.

La dimensión de esta afectación no tiene precedentes recientes. Laura Arbeláez, investigadora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, señaló que, al comparar las 2.205 sedes afectadas por el terremoto con los promedios anuales de infraestructura educativa impactada por cualquier tipo de desastre, la cifra representa el triple del peor registro de los últimos años, correspondiente a 2024.

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Mientras tanto, las autoridades locales avanzan en la definición de las medidas que permitirán retomar las clases en las zonas afectadas. Sin embargo, hasta el momento no existe un consolidado oficial sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes que han visto interrumpido su servicio educativo como consecuencia de la emergencia.

A la magnitud de los daños materiales se suma una tragedia que golpeó directamente a la comunidad educativa. Según confirmó el Ministerio de Educación, seis estudiantes perdieron la vida tras el colapso de infraestructura escolar en los municipios de Calima El Darién y Yumbo, en el Valle del Cauca.

Las víctimas fueron Anthony Ríos Gómez, María José Lozada Torres, Emanuel Bastidas Arredondo y Jesús Muñoz Quinceno, estudiantes de la sede María Inmaculada de la Institución Educativa Distrital (IED) Gimnasio Calima. También fallecieron Luciana Moreno Flórez y Niela Nicol Vernaza Corrales, estudiantes de la sede Panorama de la IED Gabriel García Márquez, en Yumbo.

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