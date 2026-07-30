Estos tres venezolanos buscarán su boleto a la venidera edición de la UEFA Champions League

Tres futbolistas venezolanos buscarán su boleto a la venidera edición del torneo de clubes más importante del 'viejo continente': la UEFA Champions League.

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En primer lugar aparece Christian Makoun, quien compite con el PFC Levski Sofia búlgaro, sumando minutos en las rondas clasificatorias de la UCL.

En segundo lugar, entra en escena Carlos Olses, quien forma parte del equipo lituano FK Kauno Žalgiris, integrado en la lucha por avanzar en las rondas europeas.

Y en tercer lugar, aparece Kervin Andrade, vinculado al Maccabi Tel Aviv FC de Israel, con presencia en las convocatorias de torneos UEFA.

Estos tres jugadores de la nación suramericana buscan consolidar sus respectivas series para asegurar su presencia en la máxima instancia del balompié europeo.

El formato de liga única con 36 equipos se estrenó en la temporada 2024/2025, repitió en la 2025/2026 y ahora se consolida en esta campaña.

La UEFA Champions League 2026/27 comienza oficialmente con sus rondas previas en junio de 2026, la fase de liga arranca el 8 de septiembre de 2026 y el torneo termina con la gran final el 5 de junio de 2027.

La UEFA Champions League (Liga de Campeones de la UEFA) es el torneo de fútbol más importante y famoso del mundo a nivel de clubes. Participan los mejores equipos de Europa, organizados por la UEFA.