Estados Unidos suspende temporalmente las sanciones al petróleo de Irán y el precio del crudo se desploma

Estados Unidos anunció este lunes que suspendió por dos meses sus sanciones al petróleo iraní, y aseguró que Irán volverá a recibir a inspectores nucleares de la ONU, tras unas conversaciones en Suiza destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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"Todas las transacciones" que antes estaban "prohibidas" relativas a la producción, la venta y el transporte de hidrocarburos de origen iraní "están autorizadas hasta el 21 de agosto a las 00H01", hora de Washington, indica una licencia publicada en el sitio del Departamento del Tesoro estadounidense, responsable de la gestión de las sanciones económicas.

El precio del petróleo Brent del mar del Norte, que este lunes ya cotizaba en torno a los 80 dólares el barril -tras haber alcanzado un pico de 126 dólares a finales de abril a causa de la guerra-, cayó tras el anuncio a 77,6 dólares.

La semana pasada, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento que sentaba las bases para las negociaciones, tras casi 40 días de ataques seguidos de semanas de un alto al fuego violado con frecuencia.

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La nueva fase de diálogo comenzó el domingo en Suiza, con el objetivo de alcanzar en un plazo de 60 días prorrogable un acuerdo definitivo en cuestiones como el programa nuclear iraní o las sanciones internacionales contra Teherán.

"Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso", declaró JD Vance a los periodistas en el lujoso resort de Burgenstock, cerca de Lucerna, en los Alpes suizos, donde tienen lugar las conversaciones.

"El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos para llegar a un buen resultado para el pueblo estadounidense", añadió.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, afirmó este lunes que se produjo "una muy breve discusión sobre el tema nuclear, pero no se discutieron detalles" y las conversaciones sobre ese asunto no han empezado.