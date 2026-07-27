Diputada chavista Iris Varela arremete contra negociaciones entre la Asamblea del 2015 y el "régimen interino"

Para nadie es un secreto que el chavismo está totalmente fracturado. Muestra de ello son las recientes declaraciones de actores políticos de la extrema izquierda en Venezuela.

Entre esos "pronunciamientos" resalta el de la diputada chavista Iris Varela, quien ahora arremetió contra las negociaciones entre la Asamblea del 2015 y el "régimen interino".

"Si me lo preguntas a mí, Iris Varela, eso es una falsedad... ¿O es que en Venezuela no hay oposición? ¿Henrique Capriles no es opositor?", comentó Varela.

La Asamblea Nacional elegida en 2015 y el Parlamento controlado por el chavismo iniciarán un proceso de diálogo a partir del 1 de agosto de 2026 con el fin de "establecer una hoja de ruta para la reinstitucionalización y la recuperación electoral del país".

Así como Varela, el controversial periodista afín al chavismo, Mario Silva, habló hace poco sobre la cúpula oficialista actual de Venezuela, la cual encabeza Delcy Rodríguez.

Silva, que desde la captura y traslado a Estados Unidos de Nicolás Maduro ha cuestionado a 'camaradas chavistas', sostuvo: Los que nos entregaron ya hacen planes para salvarse.

"Tememos a un pueblo sometido a la propaganda vergonzosa y cualquier acto de disidencia será silenciado", acotó.

Varela, por su parte, ha sido fuertemente criticada en múltiples ocasiones por graves denuncias de corrupción y presuntas violaciones a los derechos humanos.

Durante sus años como ministra para el Servicio Penitenciario, se le cuestionó por perder el control de las cárceles, ceder el poder interno a líderes criminales ("pranes") y permitir el uso de las prisiones como centros de operaciones delictivas y extorsión.

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Varela, vale mencionar, también ha ocupado altos cargos en la Asamblea Nacional y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Se le conoce como una de las figuras más radicales del chavismo, debido a sus discursos de confrontación y persecución a la disidencia venezolana.