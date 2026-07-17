Pete Hegseth advierte que "Irán no controla el estrecho de Ormuz" y publica imagen de objetivo clave destruido en recientes ataques de EE. UU.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, publicó mediante sus redes sociales una seria advertencia en la que afirmó que el estrecho de Ormuz no es controlado por el régimen de Irán.

“Irán no controla el estrecho de Ormuz”, mencionó Hegseth en un mensaje en X sobre el cual luego él mismo replicó con una imagen.

La fotografía compartida por el secretario es de lo que parece ser un objetivo del régimen iraní que fue destruido en recientes ataques completados por Estados Unidos.

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Hegseth en el mensaje no precisó el nombre del sitio atacado que aparece en la imagen aunque varios periodistas en redes sociales indicaron que se trata de una torre de control marítima del régimen instalado en Teherán.

Estados Unidos bombardeó por sexta noche consecutiva a Irán, que apuntó a intereses de Estados Unidos en todo Oriente Medio en la mayor escalada desde que los dos enemigos volvieron a la guerra abierta.

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este viernes que en represalia a estos ataques de Washington, alcanzaron con drones y misiles "varios aviones cisterna y aviones de combate norteamericanos" estacionados en Jordania.

El ejército estadounidense afirmó en X haber atacado "decenas de objetivos militares iraníes, como instalaciones de vigilancia costera y defensa aérea, infraestructura logística militar e instalaciones marítimas".

Irán, por su parte, informó de bombardeos estadounidenses contra puentes, un aeropuerto y una estación de tren. La agencia oficial Irna dio un saldo de ocho muertos y 20 heridos en ataques contra estas infraestructuras durante la noche.

Según Irán, los ataques estadounidenses desde el 22 de junio han causado 38 muertos y más de 400 heridos.

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"Si los estadounidenses atacan las infraestructuras de la república islámica, entonces todas las infraestructuras de la región se convertirán en objetivos legítimos para Irán", amenazó un portavoz del ejército iraní, citado por la televisión estatal.

Las fuerzas armadas de Kuwait y Catar anunciaron haber sufrido ataques aéreos el viernes al amanecer. Las sirenas de alerta se activaron en dos ocasiones en Baréin y un niño resultó herido en Catar, país mediador en la guerra.