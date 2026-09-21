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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Armas

Estados Unidos y Reino Unido disparan por primera vez un torpedo desde un submarino no tripulado

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Submarino de Estados Unidos - Foto referencia: EFE
Submarino de Estados Unidos - Foto referencia: EFE
El torpedo fue desarrollado por Australia y Estados Unidos y concebido para hundir barcos y submarinos a gran profundidad.

Estados Unidos y el Reino Unido dispararon por primera vez un torpedo desde un submarino no tripulado, anunció este lunes el gobierno británico.

El disparo se produjo la semana pasada en aguas británicas como parte de la alianza Aukus que agrupa a Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, señaló en un comunicado.

"Marca un avance importante para el futuro de la tecnología submarina" para estos tres países y "representa un progreso significativo para la seguridad euroatlántica y la superioridad submarina de la OTAN", asegura Londres.

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El torpedo fue desarrollado por Australia y Estados Unidos y concebido para hundir barcos y submarinos a gran profundidad.

Fue lanzado desde un dron submarino de 12 metros de largo llamado Excalibur.

En los últimos años, los países occidentales han decidido centrarse en la modernización de su defensa frente a las amenazas planteadas por Rusia e Irán.

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"El uso de una carga militar letal muestra que los sistemas sin tripulación pueden desempeñar roles que van más allá de la simple vigilancia", declaró Sidharth Kaushal, investigador del centro de reflexión especializado en defensa Rusi.

El anuncio del disparo se hizo la víspera del primer encuentro entre el jefe del gobierno británico Andy Burnham y el presidente estadounidense Donald Trump, previsto el martes al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

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