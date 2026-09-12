Familiares de presos políticos denuncian presencia de colectivos en adyacencias del campamento frente a la Embajada de EE. UU.

Este sábado 12 de septiembre, familiares de presos políticos que permanecen en un campamento instalado frente a la Embajada de Estados Unidos denunciaron la presencia recurrente de colectivos en las inmediaciones del lugar.

De acuerdo con el reporte, los grupos habrían pasado por la zona en al menos cinco oportunidades, en dos de ellas con personas diferentes.

Los familiares expresaron preocupación ante esta situación y señalaron que la presencia de estos grupos se ha registrado mientras permanecen concentrados en el campamento, por lo que hicieron un llamado a visibilizar lo ocurrido.

Más temprano se dio a conocer el secuestro del activista Óscar Morales López, quien participó en una manifestación pacífica de familiares de presos políticos frente al Palacio de Miraflores en Caracas.

Hasta el momento se desconoce su paradero, lo que ha generado exigencias al régimen venezolano para que garantice su integridad física.

A propósito, integrantes del Comité de Familiares de Presos Políticos Venezolanos (Clippve) denunciaron haber recibido una respuesta revictimizante en el Palacio de Miraflores.

Al respecto, Hiowanka Ávila, hermana de un detenido en Rodeo 1, sostuvo: El día de hoy en la correspondencia de Miraflores se vuelve a confirmar que este país le queda demasiado grande a las autoridades que hoy están en este proceso; tenemos un país demasiado hermoso en las manos incorrectas, en manos de gente que sigue revictimizándonos.

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Posteriormente, dijo: Nos hicieron un recorrido que me hizo sentir como la primera vez que entré en el Rodeo 1 a visitar a mi hermano. Un recorrido de larga distancia, donde nos engañaron, porque nos informaron que nos iba a atender una comisión y no atendieron detrás de un vidrio por pocos minutos; aparte, la persona que nos atendió no tenía cortesía ni amabilidad".

La movilización formó parte de la iniciativa de protesta para exigir la liberación de los prisioneros y visibilizar casos de salud crítica.