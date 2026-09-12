NTN24
Sábado, 12 de septiembre de 2026
Sábado, 12 de septiembre de 2026
Colectivos

Familiares de presos políticos denuncian presencia de colectivos en adyacencias del campamento frente a la Embajada de EE. UU.

septiembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Colectivos del régimen venezolano / Campamento frente a la Embajada de EE. UU. de los familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: NTN24 / EFE
Colectivos del régimen venezolano / Campamento frente a la Embajada de EE. UU. de los familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: NTN24 / EFE
De acuerdo con el reporte, los grupos habrían pasado por la zona en al menos cinco oportunidades, en dos de ellas con personas diferentes.

Este sábado 12 de septiembre, familiares de presos políticos que permanecen en un campamento instalado frente a la Embajada de Estados Unidos denunciaron la presencia recurrente de colectivos en las inmediaciones del lugar.

o

De acuerdo con el reporte, los grupos habrían pasado por la zona en al menos cinco oportunidades, en dos de ellas con personas diferentes.

Los familiares expresaron preocupación ante esta situación y señalaron que la presencia de estos grupos se ha registrado mientras permanecen concentrados en el campamento, por lo que hicieron un llamado a visibilizar lo ocurrido.

o

Más temprano se dio a conocer el secuestro del activista Óscar Morales López, quien participó en una manifestación pacífica de familiares de presos políticos frente al Palacio de Miraflores en Caracas.

Hasta el momento se desconoce su paradero, lo que ha generado exigencias al régimen venezolano para que garantice su integridad física.

A propósito, integrantes del Comité de Familiares de Presos Políticos Venezolanos (Clippve) denunciaron haber recibido una respuesta revictimizante en el Palacio de Miraflores.

Al respecto, Hiowanka Ávila, hermana de un detenido en Rodeo 1, sostuvo: El día de hoy en la correspondencia de Miraflores se vuelve a confirmar que este país le queda demasiado grande a las autoridades que hoy están en este proceso; tenemos un país demasiado hermoso en las manos incorrectas, en manos de gente que sigue revictimizándonos.

o

Posteriormente, dijo: Nos hicieron un recorrido que me hizo sentir como la primera vez que entré en el Rodeo 1 a visitar a mi hermano. Un recorrido de larga distancia, donde nos engañaron, porque nos informaron que nos iba a atender una comisión y no atendieron detrás de un vidrio por pocos minutos; aparte, la persona que nos atendió no tenía cortesía ni amabilidad".

La movilización formó parte de la iniciativa de protesta para exigir la liberación de los prisioneros y visibilizar casos de salud crítica.

Temas relacionados:

Colectivos

Familiares de presos políticos

Denuncia

Embajada de Estados Unidos

Caracas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sanos para delinquir y “enfermos” para pagar sus crímenes: las palpitaciones del cinismo de Cilia Flores

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Aseguran que para Marco Rubio "una foto con Delcy Rodríguez no es positiva" por su posible interés en la presidencia de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Macro golpe de Trump, De La Espriella y Noboa al crimen: cazan a uno de los criminales más buscados

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

GOLPE AL CORAZÓN DEL ELN: Se acercan a 'Silvana Guerrero' y su círculo de seguridad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Imparable: Gobierno De la Espriella ataca la minería ilegal y destruye unidades de extracción de oro del Clan del Golfo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella y su mensaje a Iván Mordisco - Fotos: AFP/EFE
Iván Mordisco

Golpe a Mordisco: De la Espriella y la DEA destruyen pista de aterrizaje para el narcotráfico

Abuchean a Iván Cepeda en el aeropuerto de Barranquilla / FOTO: Captura de pantalla
Iván Cepeda

“Guerrillero, guerrillero”: como a Petro, abuchean a Iván Cepeda en aeropuerto de Colombia

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

Informe secreto filtrado por error revela la opinión de los venezolanos sobre el acuerdo petrolero

Marco Rubio y Delcy Rodríguez | Fotos: EFE-AFP
Régimen venezolano

¿Prepara Delcy reunión con Rubio en Nueva York? Renuevan consulado días antes de la ONU

Consulado de Venezuela en Nueva York
Nueva York

¿Están abriendo el consulado de Venezuela en Nueva York? Estuvimos en el lugar y esto presenciamos

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella dice que el gobierno de Petro sabía dónde estaba José Luis Martínez - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella dice que el gobierno de Petro sabía dónde estaba José Luis Martínez, el primer secuestrado rescatado en su administración

Integrantes de la Policía de Colombia intentando apagar un incendio forestal en una zona rural entre los municipios de San Luis y Gualanday del departamento del Tolima-Foto: EFE
Incendios forestales

En medio de la emergencia por el terremoto, Colombia afronta incendios forestales en Tolima

Torres gemelas | Foto: EFE
Régimen de Irán

"Guerra contra el terrorismo": la ardua lucha de EEUU contra el régimen iraní tras el 11-S

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella dice que el gobierno de Petro sabía dónde estaba José Luis Martínez - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella dice que el gobierno de Petro sabía dónde estaba José Luis Martínez, el primer secuestrado rescatado en su administración

Integrantes de la Policía de Colombia intentando apagar un incendio forestal en una zona rural entre los municipios de San Luis y Gualanday del departamento del Tolima-Foto: EFE
Incendios forestales

En medio de la emergencia por el terremoto, Colombia afronta incendios forestales en Tolima

Torres gemelas | Foto: EFE
Régimen de Irán

"Guerra contra el terrorismo": la ardua lucha de EEUU contra el régimen iraní tras el 11-S

Abelardo de la Espriella y Marco Rubio - EFE
Abelardo de la Espriella

Así fue el momento familiar de Abelardo de la Espriella y Marco Rubio tras la jornada oficial en Barranquilla: "Un encuentro cercano y fraterno"

Sismo en Colombia este 1 de septiembre - Canva
Sismo

Nuevo sismo de magnitud 3,7 sacude al Chocó: ocurrió en Medio San Juan

Miguel Uribe - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

Giro inesperado: investigación revela posible infiltración a la seguridad del asesinado Miguel Uribe

El presidente de Chile, Gabriel Boric. (EFE)
Venezuela

"Su presidencia era ilegítima. Si no somos capaces de ver esas cosas, vamos a tener problemas": líder de izquierda en Sudamérica respecto a quienes defienden a Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023