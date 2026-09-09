Enorme socavón se abre frente a la mansión de Nicolas Cage y obliga a evacuar a decenas de residentes en California

Un socavón de grandes dimensiones se abrió durante la madrugada del martes frente a la mansión que Nicolas Cage posee en Malibú, California, obligando a las autoridades a restringir el acceso a la comunidad y ordenar la evacuación de decenas de residentes.

El hundimiento se produjo en la cuadra 31600 de Sea Level Drive, en el sector de Lechuza Beach, y afectó tanto el acceso vehicular a la propiedad como parte de la vía contigua. Inicialmente, el agujero alcanzó aproximadamente nueve metros de ancho por nueve metros de largo. Para la noche, tenía unos 7,6 metros de profundidad y una extensión que oscilaba entre los 9 y los 18 metros.

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Unidades del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles llegaron al lugar alrededor de las 5:45 de la mañana, luego de recibir un reporte sobre una posible rotura de una línea de gas. El oficial de información pública Jonathan Torres confirmó la emergencia y señaló que el colapso habría sido provocado por la erosión costera.

El derrumbe también arrastró un baño portátil perteneciente a una obra en construcción, además de parte de una cerca privada. La empresa SoCalGas confirmó que una tubería de media pulgada resultó dañada como consecuencia del hundimiento. Sus equipos trabajaron junto con los servicios de emergencia para interrumpir el suministro, evaluar los daños y determinar las posibles reparaciones.

Ante el riesgo, la ciudad de Malibú colocó etiquetas rojas en 31 viviendas de la zona, una medida que indica que las propiedades son consideradas inseguras o inhabitables debido a posibles riesgos o daños estructurales severos.

En la orden de evacuación, las autoridades municipales describieron el socavón como una formación “en expansión” y atribuyeron su aparición a la erosión costera. También advirtieron que las condiciones alrededor del hundimiento podrían empeorar después de las mareas altas y las lluvias asociadas con el huracán Marie.

Imágenes captadas desde el aire mostraron las olas rompiendo debajo de la vivienda a través de la abertura que dejó el colapso. Fotografías tomadas en el lugar evidenciaron además que el hundimiento se extendió hasta la playa situada bajo la propiedad.

No se reportaron personas heridas y, de acuerdo con las autoridades, nadie se encontraba dentro de la residencia al momento del derrumbe.