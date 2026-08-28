Ataque al régimen de Irán ¿Quién está ganando la guerra entre Estados Unidos y el régimen de Irán? agosto 28, 2026 Por: Miguel Pedreros El almirante del comando central de Estados Unidos aseguró en su más reciente reporte que "las rutas de navegación quedaron libres de las minas marinas" También le puede interesar Ataque al régimen de Irán ¿Quién está ganando la guerra entre Estados Unidos y el régimen de Irán? Abelardo de la Espriella El presidente Abelardo de la Espriella recibirá estos potentes drones militares de EE. UU. para fortalecer operaciones contra el crimen en Colombia Abelardo de la Espriella "Mano dura": tras atentado con drones, De la Espriella despliega un escudo contra el terrorismo Eclipse de Luna Así se tiñó de rojo el cielo en América con el impresionante eclipse lunar: el último del año Nepal Desoladoras imágenes de la masiva destrucción que dejó el deslave en la frontera entre Nepal y China Estados Unidos y Venezuela Con advertencia a Delcy Rodríguez: así reaccionó EE. UU. al regreso del dirigente político Omar González a Venezuela Compartir en: