“Estamos ganando mucho dinero con Venezuela y a Venezuela le va de maravilla”: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un discurso en Pensilvania, promoviendo un resurgimiento del Cinturón Industrial mientras los altos precios y la guerra con Irán ensombrecían su campaña para las elecciones de mitad de mandato.

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Además, se refirió a Venezuela, resaltó el trabajo hecho por el ejército en ese país y también el manejo que le están dando al petróleo venezolano.

''Creamos el ejército más fuerte de la historia y lo ves con Venezuela, una operación de un día y ahora estamos ganando mucho dinero con Venezuela y a Venezuela le va de maravilla. Ahora es un país feliz, pero nos tomó exactamente 48 minutos ganar esa guerra. Teníamos el ejército más grande del mundo y ya hemos pagado los costos de la guerra. Así que el costo de la guerra ya lo hemos pagado; porque hemos sacado millones de barriles de petróleo y nos va de maravilla”.

Además, mencionó nuevamente que los venezolanos ahora son felices: “La gente que lo dirige son nuestra gente, son gente estupenda y la gente es feliz en el país. Tienen sonrisas. Eran miserables, se morían de hambre. Pero tienen mucho petróleo bajo tierra. ¿Saben cómo se encuentra petróleo en Venezuela? Solo miren el suelo. Verán petróleo burbujeando. Tienen tanto petróleo que no saben qué hacer con él. Pero tenían un sistema deficiente. Ahora están generando más ingresos para el país que nunca antes. Y nosotros también estamos ganando mucho dinero”.

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La visita a uno de los distritos congresionales más disputados del país ofreció una visión de la estrategia política del presidente, demostrando su comodidad al convertir las elecciones de noviembre en un referéndum sobre sus políticas a pesar de los bajos índices de aprobación.

Sobre la tensión que existe con el régimen de Irán, Trump se refirió al acuerdo que firmaron y a la situación en el estrecho de Ormuz: "Acabamos de lograr un histórico acuerdo de paz con Irán para poner fin al conflicto en el estrecho de Ormuz. Y, por cierto, ayer fluyeron 19 millones de barriles de petróleo del estrecho de Ormuz, un lugar precioso. Es la mayor cantidad de petróleo jamás liberada en la historia del estrecho. Nunca antes se había visto algo así. Se le llama un pozo petrolífero. Y lo más importante, estamos garantizando algo fundamental, porque esta es la razón por la que lo hice. Lo hice por este motivo, en un 99% por esto. Irán nunca tendrá un arma nuclear y lo han aceptado".

El Partido Republicano de Trump busca mantener el control de la Cámara de Representantes y el Senado en noviembre. La guerra entre Estados Unidos e Irán, que ya dura casi cuatro meses, ha complicado el mensaje económico de Trump , provocando un aumento de los precios al consumidor sin precedentes en tres años.