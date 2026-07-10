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Mitch McConnell

La ausencia del senador de EE. UU. Mitch McConnell por su estado de salud sigue siendo un misterio; testigos afirman que fue sacado en camilla de su domicilio

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Mitch McConnell - AFP
Mitch McConnell - AFP
Asimismo, el Senado retoma su actividad este lunes y aún no se revela el porqué de la ausencia de McConnell.

El Senado de Estados Unidos retoma su actividad este lunes para un periodo de sesiones de cuatro semanas, en el que se esperan votaciones sobre temas de defensa y otras leyes de seguridad nacional. Sin embargo, algo que llamó la atención es que una de las voces más influyentes en estos temas, el senador republicano Mitch McConnell, sigue ausente por problemas de salud que no han sido revelados.

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El senador, de 84 años, quien lleva más de media vida en el Congreso y preside el Comité de Reglamento del Senado y una subcomisión de presupuestos de defensa, está ausente desde mediados de junio.

McConnell fue trasladado desde su lugar de residencia en ambulancia a un hospital en el área de Washington por motivos que aún se desconocen. Asimismo, su oficina, aunque no ha dado detalles, afirmó que el senador sigue mejorando.

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"El senador McConnell agradece las numerosas muestras de apoyo que está recibiendo mientras continúa su recuperación en el hospital. El senador sigue mejorando y trabaja estrechamente con su equipo en asuntos de Kentucky y del Senado mientras la cámara no está en sesión", señaló su oficina en un comunicado el pasado martes.

Asimismo, según un nuevo video del incidente y el testimonio de un testigo presencial, los servicios de emergencia trasladaron al senador Mitch McConnell en camilla a una ambulancia tras ser alertados, el mes pasado, de que una persona se encontraba inconsciente en su residencia.

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Los videos grabados por un vecino muestran cómo se traslada a una persona en una camilla hacia una ambulancia. Estas imágenes fueron captadas desde cierta distancia y no se ve el rostro de la persona. Una vez dentro de la ambulancia, las piernas de la persona parecen estar cubiertas por una manta naranja, pero se aprecian sus pies.

Del mismo modo, el vecino declaró que preguntó a los agentes qué sucedía y estos respondieron que se trataba de una emergencia médica. Sin embargo, cuando el vecino preguntó si McConnell estaba sufriendo una emergencia médica, los agentes afirmaron que bloquearían la calle para quien fuera. Adicionalmente, añadió que, según otro testigo que vio el rostro del individuo, la persona en la camilla era McConnell y no llevaba mascarilla de oxígeno.

Uno de mis vecinos me dijo: ‘Ah, sí, es Mitch, le vi la cara’”, relató.

Finalmente, la hospitalización de McConnell ha generado mucha especulación sobre su estado de salud. Algunos republicanos prominentes, incluido el líder de la mayoría del Senado, John Thune, afirmaron haber hablado recientemente con McConnell, lo que calmó, en cierto modo, los comentarios.

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