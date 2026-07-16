Casa Blanca suspende al operador del teleprompter de Trump señalado ganar miles de dólares apostando con las palabras del presidente

Un conocido operador de teleprompter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido suspendido tras ser acusado de realizar apuestas en un mercado de predicciones sobre el contenido de los discursos del presidente.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el operador del teleprompter fue suspendido de empleo y sueldo por orden del presidente y "ya no trabajará en la Casa Blanca".

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Leavitt añadió, sobre las supuestas acciones del técnico, que el presidente "Trump cree que es profundamente lamentable y, francamente, una vergüenza".

"Aquí en la Casa Blanca existen normas éticas muy estrictas que establecen explícitamente que esto no debe hacerse", dijo.

El medio ABC News ofreció detalles sobre la identidad del técnico y lo que habría generado en el mercado de las apuestas.

Se trata de Gabriel Pérez, que habría ganado más de 100.000 dólares apostando en el mercado de predicciones Kalshi sobre palabras o frases específicas que aparecerían en los discursos del presidente.

Kalshi alertó a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos sobre lo que consideraba una actividad sospechosa, y Pérez, quien ha estado manejando el teleprompter de Trump desde 2016, se encuentra actualmente en conversaciones para llegar a un acuerdo con el regulador del mercado, dijo ABC.

Esto ocurre justamente a pocas horas de un importante discurso del presidente Trump sobre el voto "libre y justo" ante la nación.

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Según expertos en política, aparentemente, el presidente estaría redoblando sus cuestionadas afirmaciones de que ganó las elecciones de 2020.

Medios estadounidenses aseguran que su discurso podría abordar nuevos informes de inteligencia desclasificados que, según la Casa Blanca, revelarían planos de naciones extranjeras para interferir en los comicios que Joe Biden ganó hace seis años.

El discurso de Trump a la nación en horario estelar a las 21:00 de Washington DC el jueves.

Al preguntarle si su discurso trataría sobre las "máquinas electorales y la integridad" de los comicios, Trump dijo a los periodistas en el Despacho Oval: "Tratará sobre ese tema, y ​​también tendremos un par de cosas más que decir. Pero prefiero guardarlo".