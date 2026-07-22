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Juicio contra Maduro

"Se la acusa de haber desplegado toda la actividad narcoterrorista y suministrar armas a grupos terroristas desde el ejercicio del poder": Zair Mundaray sobre nueva audiencia de Maduro en Nueva York

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
La tercera audiencia aborda descubrimiento de pruebas y mociones previas donde la defensa impugna captura e invoca inmunidad presidencial cuestionada.

El dictador venezolano Nicolás Maduro se enfrenta este miércoles a una audiencia crucial en el Distrito Sur de Nueva York.

Esta tercera audiencia tiene dos objetivos fundamentales. El primero es el descubrimiento de pruebas, donde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el equipo de defensa revisan el estatus de intercambio formal de evidencias.

Los fiscales federales presentarán evidencias acumuladas durante años de investigación criminal contra el otrora mandatario.

El segundo objetivo son las mociones previas al juicio. La defensa técnica de Maduro y Cilia Flores busca debilitar las bases de la acusación mediante varias estrategias.

Entre ellas, la impugnación de la captura, argumentando que la extracción militar efectuada en Caracas el pasado 3 de enero constituyó un "secuestro militar ilegal". Con base en esto, solicitan formalmente la eliminación del proceso por violación al derecho internacional.

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Al respecto, el abogado penalista, Zair Mundaray, explicó: "Desde la perspectiva de los Estados Unidos, en virtud del tutelaje, lo que viene ocurriendo en Venezuela desde el punto de vista político, que no tiene un reflejo, no tiene una postura constitucional, es Delcy Rodríguez quien le han dado el reconocimiento".

"Desde la perspectiva constitucional, si nos ajustamos exactamente a la letra de la Constitución, en Venezuela ahorita hay un vacío de poder", afirmó.

El experto señaló que "quien usurpaba ya de plano la presidencia de la República, que ya no está, porque perdió las elecciones y además está eso plenamente demostrado" ha pasado más de 160 días fuera del cargo, superando el lapso constitucional máximo permitido.

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