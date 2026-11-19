Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping concluyeron este jueves 19 de noviembre su primera reunión trilateral en Shenzhen, China, en un encuentro que enfocó la atención internacional por el peso geopolítico de tres potencias.

La cumbre se celebró al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y duró cerca de una hora y media.

“Estamos haciendo historia”, aseguró Trump al inicio de las conversaciones, en las que los tres mandatarios expusieron sus posiciones de asuntos que afectan la seguridad internacional.

Xi Jinping aseguró que sus países tienen la responsabilidad de contribuir a la paz y la estabilidad mundial, mientras Putin defendió la importancia de mantener el diálogo entre las potencias más importantes.

Pese a las expectativas que se generaron por la cita, no se anunciaron avances específicos para resolver las guerras en Ucrania e Irán ni se presentó un acuerdo que tenga que ver sobre el control de armas nucleares. No obstante, respaldaron una declaración conjunta con compromisos de cooperación en varios asuntos internacionales.

Uno de los asuntos fue la reducción de los arsenales atómicos. Trump afirmó que Estados Unidos, Rusia y China están en una posición particular para disminuir la cantidad de armas nucleares y reducir el riesgo de que sean usadas, pero reconoció que llegar a ese objetivo va a ser complicado.

“Hay que hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear”, dijo Xi, quien describió las armas atómicas como una “espada de Damocles” de la humanidad.

La discusión sucede antes de que en febrero expire el tratado bilateral entre Washington y Moscú que establecía límites a sus arsenales nucleares.

Estados Unidos y Rusia contemplan incorporar a China a futuras negociaciones, pero Pekín asegura que las dos potencias con mayores existencias tienen que reducir primero sus armamentos.

La guerra entre Rusia y Ucrania igualmente estuvo presente. Putin aseguró que los tres países comparten intereses en la resolución de conflictos regionales y sostuvo que abordaría el tema en las conversaciones privadas. Trump manifestó su intención de tratar tanto ese conflicto como la guerra en Irán.

Cabe resaltar que nunca antes se habían reunido en una cumbre trilateral los jefes de Estado de China, Rusia y Estados Unidos.