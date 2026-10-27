Este es el video de Mbappé que desató la ira del gobierno chino y provocó la ruptura con múltiples marcas patrocinadoras

El jugador francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, se encuentra en el ojo del huracán por cuenta de unas declaraciones que dio sobre un líder de China durante una entrevista informal.

El atacante galo hace referencia a los meses más graciosos que ha visto sobre él y asegura, sobre un fotomontaje de su rostro superpuesto en una imagen de Mao Zedong, que cree que es "un dictador chino".

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Sus declaraciones fueron expuestas por el medio The Bridge al ser consultado sobre "el meme que más te ha hecho reír con tu cara".

"Son un montón, el que más me ha hecho reír fue cuando pusieron un video que, creo era un dictador chino, y yo", respondió Mbappé.

"Lo uso mucho con mis amigos en línea, en la play (station)", agregó.

El astro francés está haciendo frente a una oleada de críticas y cancelación de contratos publicitarios por este vídeo.

Incluso, el grupo audiovisual estatal chino CMG, que controla la televisión pública CCTV, confirmó este martes haber suspendido la difusión de partidos de LaLiga española tras las declaraciones de Kylian Mbappé sobre el exdirigente chino Mao Zedong.

A su vez, los gigantes de las bebidas Dongpeng y los productos lácteos Mengniu, así como el fabricante de quesos Milkground, anunciaron este martes en términos prácticamente idénticos la ruptura con efecto inmediato de su colaboración con Mbappé.