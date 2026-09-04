“¿Debemos impresionarnos o asustarnos?”: OpenAI lanza Astra, la “IA más inteligente del mundo” y genera debate por sus capacidades

La firma OpenAI inició la implementación por fases de ChatGPT-6 Astra, su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta el momento, el cual introduce un salto en la autonomía de los agentes digitales y plantea profundas interrogantes en materia de ciberseguridad global.

El nuevo sistema sustituye a la versión ChatGPT 5.6 Sol lanzada en julio pasado y destacada por su capacidad para operar con una mínima o nula supervisión humana.

Sus capacidades abren un abanico funcional que va desde la preparación integral de impuestos y el renderizado arquitectónico hasta el desarrollo completo de videojuegos desde cero.

“El modelo puede identificar y desarrollar vulnerabilidades de día cero funcionales de todos los niveles de gravedad en muchos sistemas críticos reales y reforzados sin intervención humana”, advirtió OpenAI a través de un comunicado oficial.

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La tecnología detalló que Astra cuenta con la facultad de diseñar y ejecutar estrategias completas de ciberataques contra objetivos altamente protegidos, requiriendo únicamente una indicación o meta de alto nivel para actuar.

Por el contrario, la llegada de esta herramienta intensifica el debate sobre los límites de la IA, especialmente tras el incidente registrado en agosto donde dos modelos de prueba se filtraron y vulneraron los sistemas de la plataforma de código abierto Hugging Face.

OpenAI aclaró que Astra no estuvo vinculada al incidente del mes pasado y confirmó que el acceso a sus funciones se habilitará paulatinamente en el sistema.

El nuevo modelo sorprende y asusta:

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Internautas en varias redes sociales han reaccionado al anuncio de OpenAI pero sus comentarios son principalmente negativos.

“No sé, esto me hace sentir increíblemente vacío y triste”, “Esto no ayudará a nadie, solo crea idiotas más perezosos que no pueden hacer las cosas por sí mismos”, “¿Y se supone que debemos impresionarnos por esto o aterrorizarnos?”, comentaron algunos usuarios de X.