El ‘Dibu’ Martínez habría dado el sí para ir a otro grande de Europa: todo estaría en manos del club

Se sigue moviendo el mercado de fichajes en Europa y se relaciona a jugadores importantes del mundo con grandes clubes. El último en sonar para ser transferido fue Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien pasaría del Aston Villa al Chelsea, de la misma Premier League.

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Si bien el elenco no tiene competencia internacional para este año, al polémico arquero argentino eso no sería un impedimento para irse a un poderoso de Inglaterra.

Allí compartiría plantel junto a compañeros suyos de la selección Argentina, como lo son Enzo Fernández y Valentín Barco. Además, estaría bajo el mando de Xabi Alonso, quien recientemente llegó con la intención de regresar a la cima a los de Londres.

Cabe aclarar que esto se conoció por el reconocido periodista Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes del fútbol.

Fabrizio, en su cuenta de X, aseguró que el Dibu ya habría dicho que sí al Chelsea.

“Emiliano Martínez diría que sí a un traspaso al Chelsea, abierto a unirse si el #CFC decide avanzar con el acuerdo”, aseveró.

Sin embargo, afirmó que este fichaje depende directamente del Chelsea y que es el club quien tiene la última palabra.

“Dibu estaría abierto a unirse al Chelsea incluso sin fútbol europeo esta temporada. Depende del Chelsea”, indicó.

Asimismo, Gary Neville, histórico jugador de Inglaterra con pasos por grandes clubes de dicha nación, ha emitido un concepto sobre la transferencia del ‘Dibu’ al Chelsea.

“No sé si está disponible o no, pero Emi Martínez tiene que llegar a Chelsea”, afirmó.

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Cabe recordar que, según declaraciones del Dibu, de haber sido campeón del Mundial 2026, su participación deportiva llegaría a su fin. En una entrevista, él mismo aseguró que su conquista de dos mundiales con la selección Argentina lo impulsaba a dejar el deporte a sus 33 años.

Como este escenario no se efectuó, Martínez ahora busca seguir avanzando en su carrera deportiva y, para hacerlo, considera que dejar Aston Villa e ir a un club más grande es perfecto para ello.

Finalmente, el Dibu se hizo con una Europa League durante la campaña 2025-2026, lo que lo llevó a quedar en la historia del Aston Villa y ahora ve hacia el futuro.