La cantante iraní Parastoo Ahmadi fue castigada recibiendo 74 latigazos por ofrecer un concierto sin llevar el velo islámico obligatorio en Irán. El castigo corporal fue ejecutado el lunes 23 de noviembre de 2026 en la ciudad de Qom e igualmente llegó a cuatro integrantes de su equipo musical, según informó su abogado, Mostafa Nili, a medios iraníes.

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Además de la flagelación, Ahmadi fue condenada a dos años de prohibición para desarrollar actividades artísticas y musicales, así como a dos años sin poder salir del país. La sentencia fue dictada en junio y confirmada en septiembre por un tribunal de apelaciones.

El caso provocó una reacción del Gobierno francés, que condenó la aplicación del castigo. En un comunicado publicado el 24 de noviembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia manifestó que “ha conocido con consternación y espanto la pena de 74 latigazos sufrida por la cantante iraní Parastoo Ahmadi, a la que había sido condenada por cantar sin velo”.

La diplomacia francesa añadió que la sanción “cruel e inhumana envía una señal desastrosa al conjunto de las mujeres iraníes que aspiran a la libertad y la igualdad”. Además pidió que finalice la represión en contra de las mujeres y que se respeten los derechos fundamentales de la población.

Los hechos son del 11 de diciembre de 2024, cuando Ahmadi publicó en YouTube una presentación de 27 minutos grabada en un antiguo caravasar, una construcción usada históricamente como lugar de descanso para viajeros. La artista apareció con un vestido negro, sin cubrirse el cabello y acompañada por músicos hombres.

La actuación, conocida como el ‘Concierto del Caravasar’ o ‘Concierto imaginario’, no tuvo público de forma presencial, pero se difundió por internet y superó los tres millones de visualizaciones. En menos de un día, el régimen iraní anunció acciones judiciales en contra de la cantante y sus acompañantes por hacer una presentación sin autorización y no respetar las normas religiosas y legales.

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En Irán, las mujeres enfrentan restricciones para cantar en público y tienen que cumplir normas obligatorias de vestimenta. La presentación de Ahmadi desafió ambas limitaciones.

Tras la publicación, la artista fue detenida junto con músicos de su equipo. La ejecución de los latigazos fue denunciada por organizaciones defensoras de derechos humanos, que ven a la flagelación como una forma de tortura y un trato cruel, inhumano y degradante.

El caso igualmente recordó las protestas del movimiento ‘Mujer, vida, libertad’, surgidas en 2022 después de la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial, luego de ser detenida por presuntamente incumplir las normas del velo.