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Miércoles, 04 de noviembre de 2026
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Ejército de Colombia

Estas son las impactantes imágenes de operativo para rescatar a dos menores secuestrados por el Clan del Golfo en Antioquia

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Operativo para rescatar a dos menores secuestrados por el Clan del Golfo en Antioquia - Captura de pantalla de redes sociales
Operativo para rescatar a dos menores secuestrados por el Clan del Golfo en Antioquia - Captura de pantalla de redes sociales
Según el reporte militar, uno de los menores rescatados llevaba cerca de tres meses secuestrado.

Un operativo militar en zona rural de Rionegro, Antioquia, permitió la liberación de dos menores de edad que se encontraban en poder de presuntos integrantes del Clan del Golfo. Uno de ellos habría permanecido secuestrado durante cerca de tres meses.

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Las imágenes de la operación, divulgadas por la Séptima División del Ejército Nacional, muestran el despliegue de las tropas en la vereda El Carmín, donde las autoridades adelantaron las acciones para ubicar a los menores y capturar a dos presuntos integrantes de esta estructura armada ilegal.

Según la información entregada por la Séptima División, la operación fue desarrollada por tropas del Gaula Militar Oriente, adscritas a la Cuarta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Cabe resaltar que el procedimiento también dejó la captura de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo. Además, las autoridades reportaron la incautación de 12 armas de fuego, proveedores, un silenciador, 192 cartuchos, cinco teléfonos celulares y más de 30 kilogramos de estupefacientes.

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Tras su liberación, ambos menores quedaron bajo la protección de las autoridades competentes, que deberán adelantar los procedimientos correspondientes para el restablecimiento de sus derechos.

Del mismo modo, el resultado se conoce en medio de las alertas por la presencia y expansión de estructuras criminales en diferentes municipios del Oriente antioqueño. Recientemente, la Defensoría del Pueblo advirtió, mediante la Alerta Temprana 028 de 2026, sobre los riesgos que representan las disputas territoriales entre el Clan del Golfo y el grupo delincuencial El Mesa, con amenazas, desplazamientos y reclutamiento de menores en varias localidades de la subregión.

El Ejército aseguró que continuará desarrollando operaciones en el Oriente antioqueño para combatir a estas estructuras criminales y proteger a la población civil.

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