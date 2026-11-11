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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Santiago Peña

Fiscalía confirma la pena máxima que podría enfrentar el expresidente paraguayo Santiago Peña tras colapso financiero

noviembre 11, 2026
Por: Luis Cifuentes
Santiago Peña - Foto: EFE
Santiago Peña - Foto: EFE
Cabe recordar que Peña fue destituido como presidente de Paraguay tras enfrentar un juicio político en el Congreso de ese país por el desfalco de Ueno Bank.

El Ministerio Público de Paraguay detalló este miércoles cuál sería la pena de prisión que podría enfrentar el expresidente paraguayo Santiago Peña tras el desfalco de Ueno Bank.

La Fiscalía confirmó que el exmandatario podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión debido a los delitos que podría enfrentar.

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"En cuanto al expresidente, la pena máxima que podría ser aplicada conforme a las calificaciones que ahora están previstas es de hasta 15 años de pena privativa de libertad por un concurso, ya que es más de un hecho punible", indicó el Ministerio Público.

Cabe recordar que Peña fue destituido como presidente de Paraguay tras enfrentar un juicio político en el Congreso de ese país por el desfalco de Ueno Bank.

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Actualmente, el exmandatario se encuentra capturado por las autoridades mientras se investiga su participación en el desplome del banco que afectó a más de 3 millones de personas y que tenía amplia relación con su gobierno.

El ex jefe de Estado está imputado por el Ministerio Público por los delitos de lesión de confianza (en calidad de instigador) y administración en provecho propio (en calidad de autor).

Además de Peña, fueron capturados el directores del Banco Central de Paraguay, así como el CEO de Ueno Bank y otros funcionarios.

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