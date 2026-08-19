Narcotráfico en Colombia
Programa: Club de Prensa
Duro golpe al narcotráfico: Armada de Colombia frustra envío de más de 1.000 kilos de cocaína
La Armada Nacional de Colombia oficializó un nuevo golpe al narcotráfico en el Caribe, incautaron 1.426 kilos de clorhidrato de cocaína que era trasportada en una lancha con destino a costas extranjeras. La operación la han desarrollado mediante articulación de capacidades militares y aéreas capturando a tres colombianos sospechosos. La incautación evitó que cerca de 3,5 millones de dosis llegaran a los mercados ilegales.