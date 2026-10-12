Este fue el momento en que diputada chavista critica al presidente Petro: "Fariseo, hipócrita"

La tensión entre el expresidente colombiano Gustavo Petro y representantes del régimen venezolano escaló públicamente el pasado 8 de octubre durante un seminario del Partido de los Trabajadores en Ciudad de México. La diputada chavista Tania Díaz, del Partido Socialista Unido de Venezuela, confrontó directamente al mandatario colombiano acusándolo de haber tenido conocimiento previo de la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro.