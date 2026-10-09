¿Cuáles son las ciudades que podrían verse más afectadas por el huracán Isaías?

Millones de personas en el sureste de estados unidos están bajo alerta ante el inminente impacto del huracán Isaías, que se ha fortalecido hasta alcanzar la categoría 3, tocará tierra esta noche en la costa del golfo, entre el noroeste de Florida y Alabama, con riesgo de inundaciones, marejadas peligrosas y daños por los fuertes vientos. La llegada del huracán Isaías ha puesto en marcha un enorme operativo de emergencia en el sureste de estados unidos, las autoridades piden a la población no salir de sus casas y cumplir las órdenes de evacuación, mientras los equipos de rescate y las compañías eléctricas se preparan para una noche crítica.