NTN24
Viernes, 09 de octubre de 2026
Viernes, 09 de octubre de 2026
Estados Unidos
Programa: La Mañana

¿Cuáles son las ciudades que podrían verse más afectadas por el huracán Isaías?

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Millones de personas en el sureste de estados unidos están bajo alerta ante el inminente impacto del huracán Isaías, que se ha fortalecido hasta alcanzar la categoría 3, tocará tierra esta noche en la costa del golfo, entre el noroeste de Florida y Alabama, con riesgo de inundaciones, marejadas peligrosas y daños por los fuertes vientos. La llegada del huracán Isaías ha puesto en marcha un enorme operativo de emergencia en el sureste de estados unidos, las autoridades piden a la población no salir de sus casas y cumplir las órdenes de evacuación, mientras los equipos de rescate y las compañías eléctricas se preparan para una noche crítica.

También le puede interesar

Huracán Isaías / FOTO: Captura de pantalla
Estados Unidos

¿Cuáles son las ciudades que podrían verse más afectadas por el huracán Isaías?

Dinorah Figuera y Marco Rubio - AFP
Dinorah Figuera

"Rubio está invirtiendo capital político en Venezuela": Alejandro Hernández sobre reunión del secretario de Estado con Dinorah Figuera en Washington

Terremoto en Panamá - Foto AFP
Terremoto en Panamá

"Era tanto el movimiento que era imposible caminar": testimonio del fuerte terremoto en Panamá

Emirlendris Benítez | Foto: AFP
Torturas en Venezuela

"Me dieron en la uña del pie con un martillo": el escabroso testimonio de Emirlendris Benítez

Banderas de España-Foto: AFP
Málaga

Este es el héroe español que participó en la Independencia de Estados Unidos: Importante legado

Terremoto en Panamá - AFP
Terremoto

"Panamá no es un país sísmico, la ciudadanía está asustada": Susana Arroyo, comunicaciones Cruz Roja

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Violencia sexual con objetos”: relato de madre de presos políticos sobre agresiones del régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Rubio está invirtiendo capital político en Venezuela": Alejandro Hernández sobre reunión del secretario de Estado con Dinorah Figuera en Washington

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Este es el héroe español que participó en la Independencia de Estados Unidos: Importante legado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Los vínculos del ELN y Las Farc con Nicolás Maduro y Cilia Flores: EE. UU. tiene al régimen contra las cuerdas

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Cuáles son las ciudades que podrían verse más afectadas por el huracán Isaías?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores - Foto: EFE
Justicia

"La justicia está haciendo su trabajo": Juan Requesens sobre nuevos cargos contra Maduro y Cilia en EE. UU.

Nidal Hasan | Foto: AFP
Fusilamiento

Sin precedentes: Pentágono transmitirá en vivo fusilamiento de Nidal Hasan por ataque a base militar

Fotos: Avalancha en Chile
Avalancha

Impactantes imágenes de la impresionante avalancha en Chile: grave emergencia climática

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
Elecciones en Venezuela

María Corina Machado aseguró que las elecciones en Venezuela deberían realizarse el próximo año

Cárceles - Canva
Detenidos en Nicaragua

Temor por deportación de exiliados nicaragüenses desde EE. UU.: familiares denuncian regreso a cárceles del régimen

Más de Actualidad

Ver más
Sirena de la policía, imagen de referencia - Canva
Hallazgo

Macabro hallazgo tras impecable percepción de policía que detuvo a un carro sospechoso en Chipaque cerca de Bogotá

Las Farc - Foto AFP
crímenes de las FARC

Perversa y sanguinaria: así es la cúpula de las Farc llamada a declarar por el brutal macrocaso 11

Laura Sarabia, exembajadora del Gobierno Petro - EFE
Laura Sarabia

Caso Laura Sarabia: La Fiscalía aseguró que la exfuncionaria del Gobierno Petro “usó su poder” para someter a Marelbys Meza, su exniñera

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Sirena de la policía, imagen de referencia - Canva
Hallazgo

Macabro hallazgo tras impecable percepción de policía que detuvo a un carro sospechoso en Chipaque cerca de Bogotá

Las Farc - Foto AFP
crímenes de las FARC

Perversa y sanguinaria: así es la cúpula de las Farc llamada a declarar por el brutal macrocaso 11

Laura Sarabia, exembajadora del Gobierno Petro - EFE
Laura Sarabia

Caso Laura Sarabia: La Fiscalía aseguró que la exfuncionaria del Gobierno Petro “usó su poder” para someter a Marelbys Meza, su exniñera

Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Colombia

De la Espriella pone fin a los 'presos VIP' y endurece medidas en las cárceles de Colombia

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico - EFE
Iván Cepeda

Iván Cepeda insiste en desconocer la legitimidad de Abelardo de la Espriella

Mario Díaz-Balart, legislador republicano-Foto: EFE
Régimen cubano

“Apuesto mi casa a que el régimen de Cuba no sobrevive en la era Trump”: Mario Díaz-Balart

Oswaldo Vizcarrondo, entrenador de La Vinotinto - Foto: EFE
La Vinotinto

“Nos falta más de eficacia de cara al gol”: Vizcarrondo pide mayor contundencia tras el empate de Venezuela ante Corea del Sur

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023