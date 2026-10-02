Selección sudamericana anuncia cancelación de partido amistoso en fecha FIFA: exige sanciones económicas y deportivas contra el que sería su rival

En medio de la fecha FIFA, una selección sudamericana divulgó un duro comunicado en el que anunció la cancelación de uno de sus encuentros amistosos y apuntó contra su rival por tomar la "decisión unilateral".

Se trata de la Federación Boliviana de Fúbtol (FBF), que informó este jueves que el partido amistoso programado contra Gambia, para este fin de semana en Santa Cruz (este), fue cancelado y denunció un "incumplimiento contractual" de la selección africana.

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El encuentro debía ser el tercer amistoso de la Verde para esta fecha FIFA, después de ser goleada por Argentina por 4-0, el miércoles en Córdoba, y de la derrota 2-0 contra Paraguay, el domingo en Washington.

Pero el partido fue "cancelado por una decisión unilateral" de Gambia, dijo la FBF en un comunicado, por lo que anunció un proceso de reembolso a los hinchas que ya habían comprado sus entradas.

Además, la selección del Altiplano pidió sanciones económicas y deportivas contra el combinado africano.

Bolivia solicitará "la aplicación de las sanciones económicas y deportivas más drásticas que correspondan" contra la Federación Gambiana de Fútbol ante lo que considera un "incumplimiento contractual".

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Gambia juega actualmente la fase de grupos de la Copa de África de Naciones y se encuentra en el segundo lugar de la clasificación del grupo C, por debajo de Costa de Marfil, luego de vencer 2-1 a Somalia a finales de septiembre y de una sorpresiva victoria contra el gigante africano Ghana por 4-2 el martes.