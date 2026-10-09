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Justicia
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"La justicia está haciendo su trabajo": Juan Requesens sobre nuevos cargos contra Maduro y Cilia en EE. UU.

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
El exdiputado venezolano Juan Requesens, quien estuvo preso arbitrariamente por la dictadura de Nicolás Maduro, se refirió en NTN24 a los nuevos cargos por tortura imputados contra el dictador chavista y su esposa, Cilia Flores, en Estados Unidos. “La justicia está haciendo su trabajo (...) es un momento que todas las víctimas deben aprovechar para exponer sus testimonios”, señaló.

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