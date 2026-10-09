"La justicia está haciendo su trabajo": Juan Requesens sobre nuevos cargos contra Maduro y Cilia en EE. UU.

El exdiputado venezolano Juan Requesens, quien estuvo preso arbitrariamente por la dictadura de Nicolás Maduro, se refirió en NTN24 a los nuevos cargos por tortura imputados contra el dictador chavista y su esposa, Cilia Flores, en Estados Unidos. “La justicia está haciendo su trabajo (...) es un momento que todas las víctimas deben aprovechar para exponer sus testimonios”, señaló.