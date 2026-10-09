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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Elecciones en Venezuela
Programa: El Informativo

María Corina Machado aseguró que las elecciones en Venezuela deberían realizarse el próximo año

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
La líder de las fuerzas democráticas de Venezuela, María Corina Machado, aseguró en una entrevista a Finalcial Times que las elecciones presidenciales deberían celebrarse el próximo año y reconoció que existen diferencias con Estados Unidos sobre los plazos para una transición democrática en el país. "Existe más que suficiente tiempo para preparar unas elecciones antes de julio. Tanto el gobierno de Estados Unidos como el pueblo venezolano coinciden en que la única forma de que esto sea sostenible y se convierta en una verdadera victoria es transformar a Venezuela en una democracia estable. Las cosas podrían avanzar más rápido y de forma constante sin ningún riesgo de inestabilidad en el país. Creo que donde hay una valoración diferente es en el ritmo, en el momento oportuno. Lo que digo es que creo que podemos seguir adelante y que estamos preparados", aseguró la premio Nobel de Paz.

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