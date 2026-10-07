La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Solo en 2024, los centros de datos del mundo consumieron cerca de 415 teravatios-hora de electricidad. Según la Agencia Internacional de la Energía, esa cifra podría alcanzar los 945 teravatios-hora en 2030, casi el doble.

La huella de la IA también alcanza al agua. Los centros de datos necesitan este recurso para refrigerar sus equipos, mientras que la generación de energía y la fabricación de semiconductores también requieren grandes cantidades de agua.

Kaveh Madani, director del Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas, explica que el impacto comienza mucho antes de que un sistema de IA entre en funcionamiento: incluye la extracción de minerales críticos, la fabricación de semiconductores, la construcción de centros de datos y, posteriormente, la generación de residuos electrónicos.

El crecimiento de esta industria también puede aumentar la presión sobre comunidades que ya enfrentan dificultades para acceder al agua y otros recursos. Madani advierte que, aunque las tecnologías son cada vez más eficientes, esa eficiencia no necesariamente compensa la rápida expansión del sector.

Por ello, el experto plantea la necesidad de mayor planificación, transparencia y regulación para que el desarrollo de la inteligencia artificial reduzca sus impactos ambientales, no solo en los centros de datos, sino a lo largo de toda su cadena de suministro.