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Abelardo de la Espriella

"Este homenaje no es para mí, le pertenece a la memoria de un verdadero patriota": De la Espriella exige justicia por el magnicidio de Miguel Uribe y anuncia una plaza en su honor

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella- Foto: captura de pantalla de X de @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella- Foto: captura de pantalla de X de @ABDELAESPRIELLA
El mandatario instruyó la creación de un espacio público en memoria del líder asesinado y ratificó que las instituciones del Estado irán hasta las últimas consecuencias contra el terrorismo.

En una emotiva y vehemente intervención institucional que sacudió la escena política en Colombia, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, rindió un sentido tributo a la memoria del exsenador Miguel Uribe Turbay.

Durante la ceremonia de entrega del Premio al Liderazgo Valiente, el jefe de Estado dedicó el reconocimiento a la trayectoria del dirigente asesinado, y lo calificó como un símbolo inquebrantable de la democracia y un líder con todas las credenciales para haber guiado los destinos del país.

El mandatario enfatizó que las investigaciones por el magnicidio no se limitarán únicamente a la neutralización y captura de los autores materiales que ejecutaron el ataque.

Con instrucciones directas a los organismos de inteligencia y la Fuerza Pública, el ejecutivo nacional mantiene la orden de rastrear las redes internacionales de financiamiento y determinar la identidad exacta de los determinadores que planearon y ordenaron el atentado en territorio colombiano.

“A su familia y a todos los colombianos les doy mi palabra: no descansaremos hasta que se conozca toda la verdad y este magnicidio no quede impune. No basta con identificar a quienes ejecutaron el asesinato: hay que llegar hasta quienes lo planearon, lo ordenaron y lo financiaron. ¡Podrán arrebatarle la vida a un patriota, pero jamás podrán borrar su legado!”, aseveró el presidente ante el auditorio.

Como parte los compromisos adoptados por el gobierno federal para preservar la memoria del dirigente, el mandatario confirmó la pronta designación de una plaza pública con el nombre de Miguel Uribe Turbay en el territorio nacional.

Esta iniciativa busca que las generaciones futuras reconozcan en su figura el ejemplo de la defensa de las libertades individuales, la firmeza institucional y la lucha frontal contra las estructuras delictivas que pretenden amedrentar a la sociedad.

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La Casa de Nariño ratifica que la persecución contra los autores de la desestabilización se mantendrá implacable, con lo cual se garantiza la prevalencia del Estado de derecho y la protección irrestricta de las instituciones republicanas.

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