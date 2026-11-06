Tensión al máximo en la F1: jefe de Ferrari le pide a Hamilton y Leclerc "respeto por el equipo" tras incidente en México

El jefe de la escudería Ferrari, Fred Vasseur, aseguró este viernes que habló con Lewis Hamilton y Charles Leclerc sobre el enfrentamiento que protagonizaron en el Gran Premio de México de Fórmula 1 y que les pidió poner por delante los intereses de la escudería italiana.

Ante los medios, Vasseur explicó que la conversación tuvo lugar el jueves en Sao Paulo, durante una reunión previa al Gran Premio de Brasil, que se disputa este fin de semana en Interlagos.

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“Fue bueno conversar y aclarar mi posición y la de ellos. Era importante hacerlo. Ahora pasamos página y estamos concentrados en la próxima carrera”, afirmó.

El incidente en México

La tensión entre los dos pilotos de Ferrari estalló durante la primera vuelta de la carrera mexicana. Ambos terminaron fuera de la pista mientras se disputaban las primeras posiciones, lo que permitió al neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, tomar el liderato.

Hamilton, que había partido desde la pole position, finalizó segundo. Leclerc acabó cuarto tras recibir una penalización por ganar ventaja al salirse de los límites del trazado.

Tras esto, Vasseur reconoció que la frustración se ha ido acumulando entre los dos compañeros, que suelen largar en posiciones cercanas y mantienen una intensa competencia por los resultados.

“Son dos competidores con espíritu de lucha, pero necesitan respetarse mutuamente. Y, principalmente, deben respetar la marca, el equipo, las personas que trabajan en la fábrica y las que trabajan en los circuitos”, subrayó.

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El directivo francés admitió que la maniobra no fue acertada, pues Ferrari tenía opciones de lograr un doblete, aunque consideró desmedida la dimensión que ha tomado el episodio.

“La situación está tomando unas proporciones enormes porque estábamos primero y segundo, pero no hubo contacto entre los coches. No fue una buena maniobra porque, cuando estás primero y segundo, esperas terminar primero y segundo, y eso no ocurrió”, dijo.

Vasseur reconoció que gestionar a dos pilotos de primer nivel y con aspiraciones de victoria es un desafío, pero defendió que la competitividad de ambos también ha contribuido al rendimiento del equipo durante la temporada.

La polémica creció después de que Hamilton cuestionara el jueves la agresividad de Leclerc en la pista y pidiera una conversación para aclarar la situación.

Ferrari, a 126 puntos de Mercedes

En el campeonato de constructores, Ferrari es segundo, a 126 puntos de Mercedes, con cuatro pruebas por disputar.