La polémica pancarta de Messi junto a Infantino que fue exhibida en partido del Inter de Miami en la MLS

Un aficionado protagonizó un momento viral durante el calentamiento del partido entre Inter Miami y Nashville SC por la Jornada 19 de la Major League Soccer, al desplegar una pancarta que reavivó la polémica surgida tras la Copa Mundial 2026.

La pancarta mostraba los rostros de Lionel Messi y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en una imagen generada con inteligencia artificial que simulaba una fotografía de recién casados, con el astro argentino portando un vestido de novia. El momento fue celebrado por los asistentes al estadio y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las acusaciones de supuesto arbitraje favorable hacia la Selección Argentina durante el Mundial 2026, donde el equipo alcanzó la final, continúan generando reacciones entre aficionados internacionales. Pese a que el certamen concluyó en julio, Messi sigue siendo blanco de burlas y señalamientos en redes sociales, alimentados por quienes consideran que el equipo sudamericano fue beneficiado durante la competencia.

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"El Mundial no se ha olvidado", señalaron múltiples usuarios en plataformas digitales, donde el material fue ampliamente compartido y reposteado. Los perfiles que difundieron la imagen coinciden en cuestionar la legitimidad de los resultados obtenidos por Argentina en el torneo de la FIFA.

El contexto del partido agrega elementos a la controversia. El Inter Miami cayó derrotado 4-1 ante Nashville SC, encadenando su tercera derrota consecutiva y cuarto tropiezo en cinco partidos. Las Garzas atraviesan una crisis de resultados tras sus eliminaciones en la Leagues Cup ante Monterrey y Club León, donde fueron finalistas la temporada anterior.

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El equipo dirigido por Guillermo Hoyos alineó a figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Casemiro y Sergio Reguilón, pero no logró revertir la tendencia negativa.

Entretanto, Nashville consolidó su liderato en la Conferencia Este con 43 puntos, posicionándose también primero en la pugna por la Supporters' Shield, que premia al mejor equipo de la temporada regular. El Inter Miami quedó segundo con 38 puntos.