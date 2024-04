“Esto podría escalar, pero lo que lleva a pensar que no pasará es que esta vez están actuando Israel y EE. UU. totalmente de acuerdo”: analista

Irán lanzó este sábado un ataque con drones contra Israel, marcando una escalada de imprevisibles consecuencias en una región ya sacudida por más de seis meses de guerra entre el Estado hebreo y el movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza.

Sobre este tema habló en NTN24 Ricardo Israel, profesor de relaciones internacionales, quien aseveró: “Lo primero que habría que decir es que de aquí no saldrá la tercera guerra mundial, cabe recordar que Francia, Reino Unido y Estados Unidos habían pedido que Israel no invadiera a Gaza para evitar un conflicto tras el ataque de Hamas y no pasó nada”.

“Todo parece indicar que, si este ataque de drones no causa daño, esto va a ser muy semejante a la reacción que tuvo Irán hace unos años cuando el expresidente Trump hizo un ataque en el que asesinó al general Soleimani en Irak”, añadió el experto.

“Esto podría escalar, pero lo que lleva a pensar que no escalará es que esta vez están actuando Israel y Estados Unidos totalmente de acuerdo”, concluyó el invitado.