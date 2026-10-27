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Martes, 27 de octubre de 2026
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Rey Carlos III

Estos serán los destinos que visitará el rey Carlos III junto a la reina Camila en su gira por el Caribe

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
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Rey Carlos III - Foto tomada de: (EFE)
El monarca británico inició este martes una gira que se se va a extender hasta el 4 de noviembre e incluirá Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda.

El rey Carlos III empezará este martes 27 de octubre una gira oficial por el Caribe que lo llevará a Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda, en un recorrido que se extenderá hasta el 4 de noviembre y combinará encuentros institucionales, actividades culturales y compromisos que tienen relación con el medioambiente y la cooperación internacional.

Según el calendario publicado por la Casa Real británica, el monarca iniciará su recorrido en Bahamas, seguirá con una visita de Estado a Guyana y va a culminar en Antigua y Barbuda, donde estará acompañado por la reina Camila para participar en la reunión de jefes de Gobierno de la Commonwealth, que se prevé que será el 1 y el 4 de noviembre.

La primera parada será Nassau, capital de Bahamas, país en el que Carlos III igualmente ejerce como jefe de Estado. Allí va participar en actividades dedicadas a los jóvenes y a su contribución a la sociedad, además de reunirse con integrantes de la Fuerza de Defensa Real de Bahamas.

La agenda contempla asimismo encuentros relacionados con la conservación ambiental, la sostenibilidad y el deporte, así como una visita a Parliament Square para reunirse con representantes de diferentes sectores de la sociedad bahameña.

Más adelante, el monarca va a viajar a Guyana, donde cumplirá una visita de Estado que coincide con el 60.º aniversario de las relaciones bilaterales entre el país sudamericano y el Reino Unido.

En Georgetown, Carlos III participará en actividades relacionadas con la biodiversidad, la protección del patrimonio natural y el desarrollo sostenible. Igualmente tiene previstos encuentros con representantes de comunidades indígenas, organizaciones ambientales y sectores empresariales.

La visita busca destacar los vínculos diplomáticos y económicos entre los dos países, así como la importancia de Guyana en las discusiones internacionales sobre conservación y biodiversidad.

La última etapa de la gira será Antigua y Barbuda, donde Carlos III y la reina Camila participarán en actividades oficiales y en la reunión de jefes de Gobierno de la Commonwealth, organización integrada por 56 países independientes.

El encuentro reunirá a dirigentes de los Estados miembros para abordar desafíos compartidos y fortalecer la cooperación. No obstante, la visita también se desarrolla en medio de crecientes demandas de países y organizaciones caribeñas para que el Reino Unido reconoce las consecuencias de su papel histórico en el comercio transatlántico de esclavos y debatir posibles reparaciones.

La cuestión añade una dimensión política al recorrido real, en un contexto en el que algunas voces cuestionan los vínculos históricos con la monarquía británica y reclaman medidas concretas frente al legado colonial.

La gira finalizará el 4 de noviembre con la salida de los reyes de Antigua y Barbuda. Además de los compromisos diplomáticos, el recorrido pondrá el foco en las relaciones entre la monarquía británica y los países de la Commonwealth, así como en los desafíos ambientales, sociales e históricos que suceden en la región.

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