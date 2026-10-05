Impactantes imágenes del golpe en donde cayó alias Lobo, segundo cabecilla en la estructura criminal de Calarcá: lo retiraron en helicóptero

Las disidencias de las Farc del prófugo alias Calarcá sufrieron un nuevo golpe. Según el presidente Abelardo de la Espriella, en las últimas horas fue capturado alias Lobo, un cabecilla de la estructura 36, que estuvo, como se recordará, detrás del atentado criminal contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, donde fueron asesinados 13 policías.

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“En la vereda La Paulina, en Valdivia, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y el CTI de la Fiscalía capturaron a dos integrantes de la estructura narcoterrorista 36: alias Lobo o Emanuel, cabecilla de comisión, y alias Zamanta o La Flaca”, dijo el presidente De la Espriella.

Adicionalmente, el mandatario aseguró que este hombre era investigado por diferentes delitos, entre los cuales se registran extorsiones y asesinatos.

“Alias Lobo es investigado por extorsiones, secuestros, homicidios, desplazamientos de población civil y ataques contra nuestra Fuerza Pública en el norte de Antioquia”, indicó.

Según fuentes de la Policía, es hombre de confianza de alias Primo Gay, quien es el tercer cabecilla del frente 36 de las disidencias de Calarcá.

A alias Primo Gay las autoridades lo sindican de ser un dinamizador de homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados, minería ilegal, reclutamiento ilícito y acciones terroristas mediante el uso de drones.

Por su ubicación, se ofrece una recompensa de hasta 640 millones de pesos y se estima su zona de injerencia en la región antioqueña.

Incluso, desde el gobierno pasado se ofrecía la millonaria recompensa por Primo Gay, como figura en las redes sociales del exministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Con esta captura se consolida aún más la política del presidente Abelardo De la Espriella de ir en contra de los grupos criminales.

Debido a esto, el Ejército, en su cuenta de X, publicó un video del momento de la captura y traslado de alias Lobo.

El traslado se realizó en helicóptero y cabe aclarar que por alias Lobo se ofrecía una recompensa de hasta $100 millones de pesos.