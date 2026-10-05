NTN24
Lunes, 05 de octubre de 2026
Lunes, 05 de octubre de 2026
Captura

Impactantes imágenes del golpe en donde cayó alias Lobo, segundo cabecilla en la estructura criminal de Calarcá: lo retiraron en helicóptero

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Imágenes de la captura de alias Lobo - Captura de pantalla de redes sociales
Imágenes de la captura de alias Lobo - Captura de pantalla de redes sociales
El traslado se realizó en helicóptero y cabe aclarar que por alias Lobo se ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

Las disidencias de las Farc del prófugo alias Calarcá sufrieron un nuevo golpe. Según el presidente Abelardo de la Espriella, en las últimas horas fue capturado alias Lobo, un cabecilla de la estructura 36, que estuvo, como se recordará, detrás del atentado criminal contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, donde fueron asesinados 13 policías.

o

“En la vereda La Paulina, en Valdivia, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y el CTI de la Fiscalía capturaron a dos integrantes de la estructura narcoterrorista 36: alias Lobo o Emanuel, cabecilla de comisión, y alias Zamanta o La Flaca”, dijo el presidente De la Espriella.

Adicionalmente, el mandatario aseguró que este hombre era investigado por diferentes delitos, entre los cuales se registran extorsiones y asesinatos.

Alias Lobo es investigado por extorsiones, secuestros, homicidios, desplazamientos de población civil y ataques contra nuestra Fuerza Pública en el norte de Antioquia”, indicó.

Según fuentes de la Policía, es hombre de confianza de alias Primo Gay, quien es el tercer cabecilla del frente 36 de las disidencias de Calarcá.

A alias Primo Gay las autoridades lo sindican de ser un dinamizador de homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados, minería ilegal, reclutamiento ilícito y acciones terroristas mediante el uso de drones.

Por su ubicación, se ofrece una recompensa de hasta 640 millones de pesos y se estima su zona de injerencia en la región antioqueña.

o

Incluso, desde el gobierno pasado se ofrecía la millonaria recompensa por Primo Gay, como figura en las redes sociales del exministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Con esta captura se consolida aún más la política del presidente Abelardo De la Espriella de ir en contra de los grupos criminales.

Debido a esto, el Ejército, en su cuenta de X, publicó un video del momento de la captura y traslado de alias Lobo.

El traslado se realizó en helicóptero y cabe aclarar que por alias Lobo se ofrecía una recompensa de hasta $100 millones de pesos.

Temas relacionados:

Captura

Calarcá

Antioquia

Ejército

Ejército de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“La JEP es un tribunal de impunidad”: senadora cuestiona el acuerdo de paz con las FARC

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La cuestionable posición que ha tenido Lula frente a Venezuela pese a decir que defiende democracia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Contundente golpe contra el Clan del Golfo: fue abatido cabecilla acusado de múltiples delitos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Quemando llantas y con cacerolazos, continúan las protestas en Venezuela por los apagones y la crisis

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Nicolasito causa indignación por decir que habla con Maduro a diario mientras presos políticos son aislados

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Elecciones en Brasil
Brasil

Brasil elige: el país define su futuro político con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como favoritos

Captura de alias Orlanda (Policía)
Captura

Capturan en Colombia a alias ‘Orlanda’ sobre quien pesaba circular de Interpol: este sería su temible prontuario

Captura de alias Pocillo (Ejército de Colombia)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella cierra el cerco: Cayó alias ‘Pocillo’, ficha clave en estructura criminal que responde a Calarcá

Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, los representantes de las principales potencias del mundo - Fotos: AFP/EFE
estrecho de Ormuz

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Christa Pike, mujer condenada a pena de muerte - Foto: EFE
Ejecuciones

Experta describe condición en que quedaría mujer condenada a muerte que sobrevivió a ejecución en Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
EEUU mantiene recompensa contra Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, según Departamento de Estado
Departamento de Estado de Estados Unidos

EEUU ratifica al Cartel de los Soles como grupo terrorista y mantiene recompensas como la de Cabello

Presidente Electo Abelardo De La Espriella - EFE
Abelardo de la Espriella

“Ahora viene lo más importante, ejecutar”: De la Espriella firma 11 decretos para acelerar la reconstrucción tras el terremoto en Colombia

Inundación en el aeropuerto de Bangkok: más de 10.000 maletas varadas y decenas de vuelos cancelados
Tailandia

Inundación en el aeropuerto de Bangkok: más de 10.000 maletas varadas y decenas de vuelos cancelados

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula vuelve a defender y proteger a la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
EEUU mantiene recompensa contra Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, según Departamento de Estado
Departamento de Estado de Estados Unidos

EEUU ratifica al Cartel de los Soles como grupo terrorista y mantiene recompensas como la de Cabello

Presidente Electo Abelardo De La Espriella - EFE
Abelardo de la Espriella

“Ahora viene lo más importante, ejecutar”: De la Espriella firma 11 decretos para acelerar la reconstrucción tras el terremoto en Colombia

Inundación en el aeropuerto de Bangkok: más de 10.000 maletas varadas y decenas de vuelos cancelados
Tailandia

Inundación en el aeropuerto de Bangkok: más de 10.000 maletas varadas y decenas de vuelos cancelados

Estados Unidos conmemora 25 años de los atentados del 11 de septiembre con homenajes, vigilias y un amplio despliegue de seguridad
Estados Unidos

Estados Unidos conmemora 25 años de los atentados del 11 de septiembre con homenajes, vigilias y un amplio despliegue de seguridad

Miguel Díaz-Canel (AFP)
Miguel Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel respondió a Trump por imagen que muestra a parte del continente como territorio de EE. UU.

Joan Laporta, presidente del Barcelona - Foto: EFE
Deportes

Laporta endurece su postura contra el Real Madrid: “Su único interés es insultar y perjudicar al Barcelona”

Lady Gaga será la nueva Harley Quinn en la secuela del ‘Joker’
Lady Gaga

Este sería el significado del nombre de la hija de Lady Gaga: estaría ligado a dos momentos clave de su carrera

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023