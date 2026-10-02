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Gustavo Petro asegura que no tiene más bienes que el de una casa y reveló imágenes del momento del pago de la "última cuota"

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, expresidente de Colombia. (X de Petro)
Gustavo Petro, expresidente de Colombia. (X de Petro)
El expresidente, con una clara intención de mostrar que tiene dilemas financieros como los de cualquier otro ciudadano, dijo que quizás decida poner en venta el inmueble

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó este viernes unas inesperadas imágenes en las que se le ve pagando la que asegura que es la última cuota de una casa a la que se refirió como su último bien.

“He pagado la última cuota que debía al banco de mi único bien, mi casa. No tengo haciendas, ni carro particular, ni cuentas en el exterior ni paraísos fiscales, ni acciones ni CDT ni títulos de deuda pública de Colombia”, afirmó el exmandatario.

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Petro, quien dejó la Casa de Nariño el pasado 7 de agosto tras la derrota que sufrió su favorito en la última elección presidencial en Colombia Iván Cepeda, aseguró que tardó más de 15 años en pagar su vivienda.

“Tengo derecho a la mitad de lo que se venda mi casa construida en el año 2011 antes de ser alcalde o presidente”, aseveró.

En un mensaje en el que es claro que buscaba transmitir que él vive la misma situación de millones de colombianos, que se endeudan para poder acceder a un techo, aseveró que su casa tiene menos valor tras los 15 años.

“Me costó 15 años de cuotas al banco y hoy vale menos de lo que me costó construirla por el enorme trancón peñalosista de la autonorte a punto de agravarse más con Lagos de Torca. Solo el tranvía del norte puede disminuir la congestión” , expuso el exmandatario.

El expresidente, con una clara intención de mostrar que tiene dilemas financieros como los de cualquier otro ciudadano, dijo que quizás decida poner en venta el inmueble.

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“Quizás con lo que me queda de la venta, arriende o tenga otra casa más pequeña rodeada de árboles siempre”, aseveró.

Petro gobernó Colombia entre 2022 y 2026. Su apuesta política tras el cierre de si gobierno fracasó con la derrota que le propinó a Cepeda el actual jefe de Estado del país cafetero, Abelardo de la Espriella.

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