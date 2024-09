Estudiantes universitarios venezolanos reinician clases con varios compañeros presos tras las elecciones

Un profesor y siete estudiantes universitarios siguen detenidos en el contexto de la persecusión a opositores en antes, durante y después de las elecciones presidenciales que Maduro insiste en asegurar que ganó sin mostrar las actas.

Todos han sido acusados de presunto terrorismo, en una ola de acoso y hostigamiento a toda la disidencia en el país.

En este ambiente, comenzó un nuevo periodo de clases en la Universidad Central de Venezuela desde donde denuncian un "ensañamiento contra quienes han exigido democracia en el país".

Motivos para protestar

Si una comunidad tiene razones para reclamar un cambio de gobierno es la universitaria.

Irregularidades como déficit presupuestarios, falta de servicios como comedor transporte entre otros.

Corina Aristimuño y Jesús Mendoza, secretaria y el presidente de la FCU denunciaron precariedad de becas y sueldos estancados hace 900 días.

Desde la Universidad Central de Venezuela denunciaron las precarias condiciones en que estudiantes y profesores están volviendo a clase y exigir, una vez más la liberación de seis estudiantes y un profesor detenidos durante las protestas registradas en Venezuela posterior a la elección del pasado 28 de julio.

Aristimuño planteó la problemática del déficit presupuestario que ,como todas las casas de estudios del país, sufre esta alma mater. Según declaró a los medios de comunicación presentes, "se hace casi imposible" mantener una estructura de esta magnitud.

"Hoy, nuestros empleados, obreros, nosotros como docentes, tenemos condiciones indignas de trabajo (...) Hemos sido testigos de ingresos millonarios de este país y en 2024 no somos capaces de proveer un almuerzo digno en el comedor estudiantil (...) solo podemos abrir una semana al mes", ejemplificó la funcionaria.

Por su parte, Jesús Mendoza Morales, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU), dijo que la crisis presupuestaria sigue siendo la máxima en este recinto universitario: "Beca de $5, un comedor que lamentablemente no abre todo el mes y no tiene tres comidas, y unidades de transporte que no están habilitadas al 100%".

Mendoza, además denunció que en el caso de los profesores universitarios tienen más de 900 días sin ajuste salarial, mientras que la beca universitaria no alcanza para lo más básico.