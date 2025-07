"Ahora me toca decir hasta luego": Ivan Rakitic, emblemático subcampeón del mundo con Croacia, se despide con carta que genera sorpresiva respuesta de su esposa

El centrocampista croata Ivan Rakitic, emblemático jugador de la selección de su país y recordada estrella del Barcelona y el Sevilla, anunció este lunes que cuelga las botas a los 37 años, tras una última temporada en el equipo Hajduk Split.

"Fútbol: me diste más de lo que jamás soñé. Me diste amigos, emociones, alegrías, lágrimas. Me diste una vida entera. Una vida que siempre llevaré con orgullo. Ahora me toca decir hasta luego", declaró Rakitic en una carta en Instagram que recorre su carrera y que ha conmovido a sus más fieles seguidores.

El internacional croata (106 partidos) cierra una extensa carrera de casi 20 años llena de éxitos, entre ellos una Champions League conquistada con el Barza en 2015, y dos Europa League ganadas con el Sevilla FC en 2014 y 2023.

En su publicación, Rakitic hizo un repaso como profesional, deteniéndose en el Sevilla al que defendió en dos etapas en las cuales dice que fue feliz por encontrar al amor de su vida, la española Raquel Mauri.

"Viví algo diferente. Me diste mucho más. Me diste un hogar. Tuve el honor de ser capitán, de levantar mi primer título europeo. Y lo más importante, ahí conocí al amor de mi vida", indicó sobre su primera época en Sevilla.

Después, recordó su segundo paso por el Sevilla. "Me dejaste volver para cerrar el círculo, para decir gracias, para volver a sentirme en casa y para volver a ganar", afirmó.

También recordó su paso por el Barcelona. "Y cuando ya creía haberlo vivido todo, me sorprendiste una vez más. Llegó el Barça. Me hiciste vivir un sueño que ni me atrevía a imaginar. Jugué con los mejores. Levanté trofeos. Viví noches mágicas en el Camp Nou. Me diste el privilegio de formar parte de tu historia", afirmó.

Su esposa, la española Raquel Mauri, ante la mención de Rakitic en el mensaje respondió con un escrito cargado de sentimiento.

“Eres una persona increíble y maravillosa, estoy orgullosa de haberte acompañado en esta etapa tan bonita y importante para ti, de haber disfrutado tantos logros y victorias a tu lado, me encanta de ti que eres un luchador, y una persona increíble que sabe valorar y agradecer, por eso tienes una carrera impecable y me encanta que ahora podemos disfrutar de una nueva etapa y súper feliz de poder vivirla a tu lado. Vamos a por aventuras nuevas te amo”, publicó la española.

Fanáticos y exjugadores también reaccionaron al anuncio del croata con mensajes cargados de emoción.

“Ivan. Enhorabuena por tu carrera. Fue un placer poder compartir tantos años contigo. Te deseo todo lo mejor”, expresó, por ejemplo, el lateral español Sergi Roberto.

El centrocampista deja el fútbol con 887 partidos oficiales disputados, en los que anotó 125 goles y repartió 141 asistencias.

Compañero de Luka Modric en la selección, Rakitic fue uno de los pilares de la generación dorada croata, subcampeona del Mundial 2018 que se desarrolló en Rusia. Solo la Francia del entonces incipiente talento Kylian Mbappé pudo detener en la final del torneo el sueño croata. Aquel partido finalizó 4 a 2.

Formado en Basilea, Suiza, su país natal, el exnúmero 4 barcelonista estaba en declive desde su salida del Sevilla en 2024.

Esta temporada jugó en el Hajduk Split, un popular equipo de Croacia, tras disputar solo ocho partidos en Al-Shabab, en Arabia Saudita.

Según la prensa española, Rakitic podría convertirse en director deportivo de Split, aunque el club croata aún no ha anunciado nada.