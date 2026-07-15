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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Presos políticos

Preso político venezolano denuncia en una carta torturas y pide al gobierno de Donald Trump intervenir: "Lanzo un grito de socorro urgente"

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El documento, al que tuvo acceso el programa La Noche de NTN24, constituye un desgarrador testimonio sobre la crisis humanitaria que enfrentan los presos políticos del régimen venezolano.

Un preso político venezolano envió una carta desde una celda en el estado Miranda solicitando intervención urgente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; del secretario de Estado, Marco Rubio; del senador republicano, Rick Scott, y la Organización de las Naciones Unidas.

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El documento, al que tuvo acceso el programa La Noche de NTN24, constituye un desgarrador testimonio sobre la crisis humanitaria que enfrentan los presos políticos del régimen tres semanas después del doble terremoto que sacudió a Venezuela.

"Tengo el honor de dirigirme a ustedes exponiendo inclusive la vida misma en esta carta", escribió el preso político, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad.

“Lanzo un grito de socorro urgente ante la catastrófica crisis humanitaria y de justicia que padecen los presos políticos y privados de libertad en Venezuela”, agregó.

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En la misiva, el prisionero político solicita "la liberación inmediata de todos los presos políticos" y exige "la creación de una Comisión Especial Internacional Independiente para la revisión exhaustiva" de los expedientes judiciales.

Según la ONG Foro Penal, actualmente existen 371 presos políticos en Venezuela. El documento denuncia que "las cárceles venezolanas se han convertido en centros de exterminio y tortura bajo un sistema judicial penal controlado por el régimen".

“Denuncio condiciones infrahumanas y tortura sistemática. Las cárceles venezolanas se han convertido en centros de exterminio y tortura bajo un sistema judicial penal controlado por el régimen. Por eso denuncio ante el mundo tratos crueles e inhumanos, torturas físicas y psicológicas generalizadas destinadas a quebrar la dignidad humana”, se lee en la misiva.

El testimonio describe, además, una crisis sanitaria y alimentaria que ha conducido a "muertes continuas dentro de los penales causadas por desnutrición severa, confinamiento absoluto y la denegación deliberada de atención médica elemental".

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Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos del Movimiento Político Vente Venezuela, confirmó que tras el terremoto del 24 de junio, "la infraestructura del penal quedó agrietada y prácticamente en un riesgo de colapso".

Moreno denunció que cuando los presos se negaron a entrar por miedo a morir aplastados, "el grupo de custodios los reprimió salvajemente con perdigones y gases en espacios cerrados, prácticamente los dejó sin agua por 24 horas y les robó su comida".

El activista reveló que actualmente hay "al menos 7 presos políticos bajo desaparición forzada", entre ellos José Ángel Barreno y Raimundo Pocaterra. "Sus familiares llevan 6 meses viviendo en carpas afuera, desesperados y sin respuesta", aseguró Moreno.

La situación se agravó el pasado 5 de julio cuando siete internos, entre ellos tres militares del caso Gedeón, fueron recluidos en la denominada "Cámara del Tiempo", una celda de castigo y tortura. Los presos habían solicitado que dejaran las puertas sin cerrojos para facilitar su evacuación en caso de réplicas del sismo. La respuesta fue maltrato, agresión y un cruel aislamiento de una semana.

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