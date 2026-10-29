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Jueves, 29 de octubre de 2026
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Brasil

Tribunal Electoral de Brasil responde a Flávio Bolsonaro: defiende los resultados y descarta irregularidades en los comicios

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil - Foto: EFE
Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil - Foto: EFE
Kassio Nunes Marques aseguró que las elecciones se llevaron a cabo con normalidad y prometió revisar cualquier reclamación presentada por los canales legales.

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Kassio Nunes Marques, respondió a las acusaciones de fraude formuladas por el senador Flávio Bolsonaro y defendió la transparencia de las elecciones presidenciales brasileñas del pasado 25 de octubre, en las que Luiz Inácio Lula da Silva se quedó con la victoria.

Por medio de un pronunciamiento difundido este miércoles 28 de octubre, el magistrado aseguró que el proceso electoral se realizó dentro de los parámetros legales y constitucionales, y destacó el trabajo de los funcionarios públicos, los integrantes de las mesas electorales y las fuerzas de seguridad que participaron en la jornada.

“Las elecciones de 2026 transcurrieron dentro de la más absoluta normalidad y con respeto a los dictámenes legales y constitucionales”, aseguró Nunes Marques.

El presidente del organismo igualmente defendió la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y sostuvo que las instituciones electorales van a atender las reclamaciones que sean presentadas de manera formal.

“Resalto el compromiso de toda la Justicia Electoral con la voluntad soberana del electorado, que acudió a las urnas y eligió legítimamente a sus representantes”, expresó.

Además, señaló que cualquier cuestionamiento presentado por medio de los procedimientos correspondientes va a ser analizado y recibirá una respuesta como corresponde al debido proceso.

La respuesta del tribunal se produjo luego de que Flávio Bolsonaro desconociera el resultado electoral y denunciara un supuesto fraude en la segunda vuelta, sin presentar pruebas verificables que dejarán ver una alteración de los votos.

Uno de los principales argumentos del senador tiene relación con la decisión de ampliar hasta las 19:00 horas el horario de votación en determinados centros electorales, debido a dificultades de transporte y movilidad que afectaron a los electores.

Bolsonaro afirmó que esa medida favoreció a Lula y cuestionó el incremento de los votos obtenidos por el mandatario entre la primera y la segunda vuelta.

No obstante, los datos oficiales del TSE señalan que 34.393 votos fueron registrados luego de las 17:00 horas. Esa cifra representa menos del 1 % de la diferencia final entre los dos candidatos.

Lula obtuvo 64.256.232 votos, equivalentes al 51,79 % de los sufragios válidos, mientras que Flávio Bolsonaro consiguió 59.826.041, el 48,21 %. La distancia fue de cerca de 4,4 millones de votos.

El TSE indicó que cualquier persona puede descargar esos documentos y verificar los resultados de cada sección electoral.

Mientras Flávio Bolsonaro anunció que seguirá su actividad política desde Estados Unidos y que liderará la oposición brasileña, las autoridades electorales mantienen su defensa del resultado que dio a Lula un nuevo mandato presidencial.

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