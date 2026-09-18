Exfuncionario de Trump exige poner fecha a las elecciones en Venezuela ante falta de un calendario

El debate acerca de cuándo se desarrollarán las siguientes elecciones presidenciales en Venezuela volvió a tomar fuerza luego de que Marshall S. Billingslea, exenviado presidencial y exsubsecretario del Tesoro de Estados Unidos para el Financiamiento del Terrorismo, reclamase de manera pública que se establezca una fecha para los comicios.

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Billingslea publicó este viernes 18 de septiembre un breve mensaje en su cuenta de X en el que planteó de forma directa la necesidad de fijar un calendario electoral para Venezuela.

“Es hora. Hora de fijar la fecha para elecciones libres y justas en Venezuela”, redactó el exfuncionario norteamericano, acompañando el mensaje con la etiqueta #setthedate.

El pronunciamiento se genera en un momento en el que las autoridades de Estados Unidos hablaron de la necesidad de progresar hacia elecciones en Venezuela, pero sin dejar claro públicamente una fecha en si para su realización.

Según con reportes recientes, el presidente Donald Trump indicó que los comicios democráticos en Venezuela se celebrarán “cuando estén listos”, así como antes había manifestado que los venezolanos aún no estaban preparados para unas elecciones, pero expresó su expectativa de que se pudiesen realizar dentro de un tiempo.

La ausencia de un cronograma electoral igualmente se mantiene como uno de los asuntos principales dentro de las conversaciones políticas que se desarrollan en Venezuela.

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Según El País, las delegaciones del régimen y la oposición retomaron esta semana un proceso de diálogo con participación de Estados Unidos, en el que se hablan sobre reformas institucionales, la restitución de derechos políticos, las inhabilitaciones de dirigentes opositores y las condiciones necesarias para progresar hacia unas elecciones. El posible nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral de igual forma se asoma entre los temas que se prevén para las siguientes etapas de la negociación.

La exigencia de Billingslea llega además tras otros llamados recientes para esclarecer una ruta electoral. A comienzos de septiembre, María Corina Machado pidió que, paralelamente a las reformas económicas, se estableciera un calendario para elegir a un nuevo presidente de Venezuela.

En ese contexto, la fecha de las próximas elecciones sigue siendo uno de los interrogantes más relevantes acerca del futuro político venezolano. Según el llamado de Billingslea apunta justamente a despejar esa incertidumbre: poner una fecha sobre la mesa y avanzar a unos comicios que, según sus palabras, tienen que ser libres y justos.