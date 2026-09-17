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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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China

Ministro de Exteriores de China y Marco Rubio hablan sobre situación en Medio Oriente a pocos días de reunión de Trump con Xi Jinping

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Se espera que el presidente Donald Trump reciba a su homólogo chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca la próxima semana.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, este jueves, pocos días antes de una reunión prevista entre los líderes de ambos países, según informaron los medios estatales chinos.

Se espera que el presidente Donald Trump reciba a su homólogo chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca la próxima semana para tratar una serie de asuntos, entre los que figuran el comercio, la inteligencia artificial y la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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Según los medios chinos, Wang y Rubio hablaron sobre la situación en Oriente Medio en momentos en que Pekín busca mediar en el conflicto de Teherán con Estados Unidos.

Durante la llamada, el jefe de la diplomacia china dijo a Rubio que su país y Estados Unidos "deben prepararse para la próxima etapa de intercambios de alto nivel en un espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo", informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

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Wang también le dijo a Rubio que las relaciones bilaterales "en general" han avanzado desde hace un tiempo por la "vía de la estabilidad estratégica constructiva".

China es uno de los principales socios económicos de Irán, al que compra gran parte de su producción de petróleo, y también es un importante apoyo diplomático.

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