Estados Unidos felicita a Colombia por captura de cabecilla del Tren de Aragua: "Estamos unidos para desmantelar estas redes criminales"

El Comando Sur de Estados Unidos destacó este viernes la captura en Colombia del líder de alto rango del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano con presencia en varios países de la región.

A través de su cuenta oficial en X, el organismo estadounidense felicitó a Colombia por el operativo y aseguró que los grupos criminales dedicados al narcotráfico no cuentan con un lugar seguro para refugiarse en el hemisferio.

“Felicitaciones a Colombia por la captura de un líder senior de Tren de Aragua. Los narco-terroristas no tienen refugio seguro en nuestro hemisferio”, señaló el Comando Sur.

La institución agregó que, mediante la Coalición Contra Carteles de las Américas, Estados Unidos trabaja de manera coordinada con sus países aliados para combatir y desmantelar las estructuras criminales que operan en la región.

“Estamos unidos con nuestros socios para desmantelar estas redes criminales y proteger nuestra patria”, añadió el mensaje publicado en la red social.

La captura mencionada por el Comando Sur corresponde a Luis Saúl Pérez Nieto, quien sería conocido con los alias de Nairobi o Luis Páez. El hombre es señalado como uno de los cabecillas del Tren de Aragua y era buscado por las autoridades de Perú y otros países.

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El presidente Abelardo De La Espriella comunicó la noticia a través de su cuenta de X y, poco a poco, se han ido conociendo nuevos detalles de lo que fue este golpe, registrado en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

El mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, director de la Policía Nacional, también se pronunció y explicó cómo fue la operación, en la que participaron autoridades norteamericanas y peruanas.

Fueron siete meses de investigación, según indicó, durante los cuales le siguieron la pista a Nairobi, hasta que lo ubicaron en una vivienda de la capital del país.

Asimismo, en una publicación realizada por el Ministerio de Defensa en su cuenta de X, se compartió un video que muestra el momento exacto en el que uniformados ingresan al inmueble y sorprenden al sujeto.

El delincuente se encuentra acostado en el piso y, una vez se da cuenta de la presencia de los agentes, se tapa la cara. Posteriormente, se da la vuelta por pedido de los policías y queda frente al suelo.

Del mismo modo, el mayor general Barrera precisó que este hombre era uno de los de confianza de alias Niño Guerrero, quien, en su momento, fue dado de baja por parte de las autoridades norteamericanas en territorio venezolano.

“Alias Nairobi era encargado no solamente de coordinar actividades de narcotráfico, sino también de sicariato. Tenía la capacidad de delinquir desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, hasta Chile”, manifestó.