Exmagistrada del TSJ que firmó la inhabilitación de María Corina Machado pidió anular esta medida

La exmagistrada del tribunal supremo de justicia de Venezuela Bárbara Gabriela César, quien denunció el secuestro y prisión política de tres de sus familiares más cercanos desde hace casi tres años para obligarla a firmar la inhabilitación contra María Corina Machado en 2023, acaba de pedir en entrevista exclusiva con NTN24, anular esa medida. Señala que fue una decisión bajo la coacción del régimen dictatorial y dijo que la inhabilitación de la premio Nobel de Paz y de otras figuras de la disidencia venezolana, son fraudulentas y carecen de peso jurídico por la manera irregular como fueron emitidas.