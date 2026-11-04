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Miércoles, 04 de noviembre de 2026
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Donald Trump

Trump responde a rumores sobre la supuesta destitución del secretario de Guerra, Pete Hegseth, tras las elecciones

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Pete Hegseth y Presidente Donald J. Trump-Foto EFE
Pete Hegseth y Presidente Donald J. Trump-Foto EFE
El mandatario norteamericano respaldó públicamente la gestión del funcionario al frente del Departamento de Guerra, con el rechazo directo a los reportes de prensa que especulan sobre cambios en el gabinete.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desmintió de manera categórica las informaciones de prensa que sugerían la posible destitución del secretario de Guerra, Pete Hegseth, con el firme respaldo a la labor del alto funcionario en la conducción de la defensa norteamericana.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación realizada este miércoles, el jefe de Estado descartó cualquier intención de remover al titular de la cartera ministerial al ser cuestionado directamente por los periodistas sobre el futuro del funcionario en el gabinete de la Casa Blanca.

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“No, creo que él hace un muy buen trabajo”, afirmó con contundencia el presidente Trump al responder a las especulaciones difundidas por la cadena CBS News.

De acuerdo con las fuentes citadas por la cadena televisiva, el presidente habría iniciado consultas con sus asesores más cercanos sobre la conveniencia de mantener a Hegseth al frente del Pentágono. El secretario de Guerra figuraba en dichos reportes como uno de los primeros funcionarios con posibilidad de remoción en una eventual reorganización del gabinete.

Los resultados de las elecciones de medio mandato suelen generar movimientos en los equipos presidenciales, especialmente cuando el partido gobernante experimenta derrotas significativas. Históricamente, estos comicios funcionan como un momento de ajuste para las administraciones que buscan renovar sus estrategias de cara a los dos años restantes del mandato.

La respuesta de Trump a los medios representa un respaldo público explícito a Hegseth, al menos en la coyuntura actual. Sin embargo, analistas políticos señalan que las declaraciones presidenciales no siempre garantizan la permanencia de los altos mandos a largo plazo.

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La Casa Blanca no ha emitido ningún comunicado oficial adicional sobre el tema más allá de las declaraciones ofrecidas por el presidente ante los reporteros.

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