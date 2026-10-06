Falla de San Andrés: ¿qué significa la tensión acumulada y qué se sabe del ‘Big One’?

La falla de San Andrés se extiende por unos 1.300 kilómetros y marca el límite entre las placas del Pacífico y Norteamericana. El movimiento entre ambas puede generar fricción y acumulación de energía que, eventualmente, se libera en forma de grandes terremotos.

El geocientífico Néstor Luque explica que los nuevos estudios permiten reevaluar los modelos de amenaza sísmica y analizar cómo se está acumulando la deformación tectónica en diferentes segmentos de la falla.

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La zona sur, especialmente alrededor de Coachella y el mar de Salton, acumula esfuerzos desde hace siglos y es considerada una de las áreas de interés para los investigadores.

El término “Big One” se refiere a un escenario hipotético de un terremoto de magnitud aproximada de 7,8 a 8 o superior. Sin embargo, los expertos subrayan que la acumulación de tensión no permite establecer una fecha para el evento ni predecir cuándo ocurrirá.

Por eso, el principal desafío está en la preparación. Luque señala la importancia de actualizar los mapas de riesgo, fortalecer los códigos de construcción y mantener planes de contingencia para las comunidades ubicadas en zonas de amenaza sísmica.