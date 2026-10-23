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Impactantes imágenes: El momento exacto en el que hombres armados abren fuego contra la gente en una iglesia

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Impactantes imágenes en Jordania: Este es el momento en el que hombres armados abren fuego en el interior de una iglesia greco-ortodoxa en la localidad de Hamoud en la provincia de Al Karak en el oeste del país. La iglesia greco-ortodoxa es una de las tres grandes ramas históricas del cristianismo, junto con el catolicismo romano y el protestantismo. El tiroteo fue perpetrado durante una ceremonia fúnebre, los atacantes abrieron fuego durante varios minutos y posteriormente huyeron del lugar. Al menos siete personas murieron y 34 resultaron heridas, hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el ataque.

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