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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Jordania

Ataque contra fieles en iglesia cristiana de Jordania deja al menos seis muertos: los criminales ingresaron al recinto y abrieron fuego

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Iglesia centro de ataque en Jordania (AFP)
Iglesia centro de ataque en Jordania (AFP)
Según registran medios internacionales, los agresores descendieron de un vehículo y abrieron fuego durante una procesión fúnebre.

Al menos seis personas murieron y otras 28 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este viernes en una iglesia en el sur de Jordania, en un hecho poco común contra la comunidad cristiana en este reino de mayoría musulmana sunita.

Los atacantes irrumpieron en el recinto de una iglesia greco-ortodoxa en la localidad de Hammud, en la gobernación de Karak, antes de abrir fuego, según la dirección de seguridad pública.

El ministro del Interior, Mazen Al Faraya, afirmó que el ataque fue perpetrado por "un grupo de extremistas".

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"Jordania ha sido objeto de un ataque terrorista llevado a cabo por un grupo de extremistas", dijo en una confeerencia de prensa.

Las autoridades habían informado inicialmente de siete fallecidos, pero posteriormente rebajaron el balance a seis muertos.

Según la misma fuente, los agresores descendieron de un vehículo y abrieron fuego durante una procesión fúnebre.

Las fuerzas de seguridad lanzaron una operación para localizar a los responsables.

Imágenes difundidas por la televisión pública Al Mamlaka mostraron a dos hombres armados con pistolas y a un tercero portando un arma larga antes de abrir fuego.

Un testigo declaró a la cadena que los atacantes dispararon de forma continua durante unos cinco minutos antes de huir.

Entre 150 y 200 personas se encontraban dentro o alrededor de la iglesia en el momento del tiroteo, añadió.

Karak alberga una importante comunidad cristiana en Jordania, donde los cristianos representan entre el 2% y el 3% de la población.

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El presidente libanés, Joseph Aoun, único jefe de Estado cristiano del mundo árabe, calificó el ataque de "atentado terrorista atroz".

"El atentado terrorista contra Karak recibirá la respuesta más dura", prometió el rey jordano, Abdalá II, en un mensaje publicado en inglés en la red social X.

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