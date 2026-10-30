Primer tropiezo del iPhone plegable de Apple: grietas en la pantalla hacen que la compañía ofrezca reemplazos

El debut del primer teléfono plegable de Apple está enfrentando su primera controversia. El iPhone Duo, que aterrizó en las tiendas el pasado 23 de octubre, empezó a generar quejas de compradores que reportaron grietas, líneas brillantes y fallas en la pantalla interna después de apenas unas horas o días de uso.

Frente a los reclamos, Apple reconoció que algunas unidades presentan problemas en el panel flexible y recomendó a los propietarios afectados comunicarse con AppleCare para gestionar el reemplazo del dispositivo.

“Estamos al tanto de un problema que afecta la pantalla interior de un pequeño número de unidades del iPhone Duo. Si los usuarios experimentan inconvenientes con la pantalla, deben comunicarse con AppleCare para obtener un reemplazo”, indicó la compañía en una declaración divulgada por medios especializados.

Los primeros reportes aparecieron el fin de semana tras el lanzamiento. Algunos compradores aseguraron que escucharon un crujido al desplegar el teléfono y después encontraron una grieta que atravesaba la zona central, justo donde se ubica el mecanismo de plegado.

Otros usuarios dejaron ver líneas blancas o brillantes que recorrían parte del panel, además de sectores en los que los píxeles dejaron de funcionar de forma correcta.

Uno de los casos más comentados fue el de un comprador que afirmó que su teléfono presentó daños después de aproximadamente seis horas de uso y menos de 20 aperturas. Las fotografías de dispositivos afectados igualmente empezaron a circular en foros tecnológicos y plataformas digitales.

Aunque Apple confirmó que conoce el inconveniente, aún no explica qué lo ocasiona ni precisó cuántos teléfonos están afectados.

La empresa especializada en reparación de dispositivos iFixit hizo un análisis del mecanismo interno del iPhone Duo por medio de imágenes de desmontaje, patentes y tomografías computarizadas. Su investigación planteó que una barra de soporte cercana a la bisagra podría ejercer presión en la pantalla al plegarse el equipo.

Según esa hipótesis, el componente no se apartaría lo suficiente del panel en el movimiento, lo que generaría un punto de tensión capaz de provocar daños. No obstante, se trata de una posible explicación técnica que Apple no confirmó.

La compañía insiste en que el problema afecta a un número reducido de unidades y que la mayoría de los teléfonos no presenta inconvenientes.

Los propietarios que detecten grietas, líneas luminosas u otras fallas en la pantalla interna deben comunicarse de manera directa con AppleCare para recibir instrucciones sobre el procedimiento de sustitución.

La compañía no anuncia, por ahora, un programa general de reemplazo para todos los dispositivos ni detalló cuántas unidades tendrán que ser cambiadas.

El inconveniente es un desafío para Apple, que acaba de entrar al competitivo mercado de los teléfonos plegables.