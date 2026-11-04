NTN24
Miércoles, 04 de noviembre de 2026
Miércoles, 04 de noviembre de 2026
Calidad de vida

Esta es la razón por la que no es recomendable dar infusiones a los niños

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Primer plano de manos sosteniendo una taza verde con té - Foto de referencia: Pexels
Primer plano de manos sosteniendo una taza verde con té - Foto de referencia: Pexels
Varias guías pediátricas sugieren evitar las infusiones con cafeína o teína hasta los 12 años.

De acuerdo con una investigación de la Academia de Nutrición y Dietética de España, "no es recomendable dar infusiones a niños menores de 4 a 5 años", debido a que sus órganos son inmaduros y no pueden metabolizar los principios activos de las plantas, lo que puede provocar daños y efectos adversos".

o

Estudios sugieren que el hígado y los riñones de los bebés y niños pequeños no están desarrollados para procesar los compuestos químicos o aceites esenciales de las hierbas, lo que puede causar hepatotoxicidad (daño al hígado), insuficiencia hepática, vómitos e incluso convulsiones.

o

Además, acota que muchas infusiones contienen taninos (como la manzanilla o el té verde) que bloquean la absorción de minerales esenciales como el hierro, el calcio y el zinc, aumentando el riesgo de anemia.

¿Por qué no se deben dar infusiones a los bebés?

Según los investigadores de la Academia de Nutrición y Dietética de España, las infusiones caseras o de origen no controlado podrían portar esporas de Clostridium botulinum o bacterias que provocan infecciones intestinales, sepsis o botulismo infantil.

o

"Es fácil escuchar en la consulta a algún padre o madre angustiado preguntando qué darle al bebé para que duerma o si hay hierbas naturales para tranquilizar a los niños, pero la situación va más allá", explica la instancia.

"A pesar de que la práctica de dar infusiones a los bebés para calmarlos, aliviar sus molestias o ayudarlos a dormir ha sido común durante generaciones, actualmente las recomendaciones médicas y de los dietistas-nutricionistas desaconsejan esta práctica", añade.

Por otro lado, a partir de los 4–5 años en adelante se podrían ofrecer infusiones de manera muy esporádica, prefiriendo siempre opciones libres de teína y sin azúcares añadidos (como rooibos o infusiones de frutas), y consultando previamente con un especialista.

Cabe agregar que otras guías pediátricas sugieren evitar las infusiones con cafeína o teína hasta los 12 años.

Temas relacionados:

Calidad de vida

Niños

Estudio

Investigación

Estado de salud

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La victoria demócrata en el Congreso afectará el despliegue militar de EE. UU. en Venezuela y la región?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es otro Trump; es una derrota muy significativa": Schamis sobre elecciones de medio término en EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía: "Diosdado y otros tienen mucho que temer”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Como el rey Juan Carlos I de España a Chávez, ahora Venezuela dice a Delcy: "¿Por qué no te callas?"

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Quién es Abdul El-Sayed, el primer senador musulmán de la historia de EE. UU.? Ya lanzó su primer desafío a Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Abogado explica lo que puede pasar con el arquero Jesús Owono, involucrado en la muerte del jugador Jesús de Miguel

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Nueva influencia demócrata en EE. UU. beneficia más a María Corina Machado o a Delcy Rodríguez?

Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar | Fotos: EFE
Elecciones en Estados Unidos

"Marcaron distancia de Trump y sobrevivieron electoralmente": De la Cruz sobre Díaz-Balart y Salazar

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía - Foto de referencia: Canva
Avión

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía: "Diosdado y otros tienen mucho que temer”

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Atentado

Contundente advertencia de Abelardo de la Espriella por atentado terrorista en Cauca: "Los vamos a encontrar"

Donald Trump presidente de los Estados Unidos- Foto: EFE
Estados Unidos

La postura del partido demócrata sobre la política exterior de EEUU en Venezuela y Colombia

Más de Salud

Ver más
Virus Shamonda - Canva
Virus

Alerta por primer caso humano del virus 'Shamonda': "Las investigaciones siguen en curso"

Foto referencia crisis sanitaria en Rusia | AFP
Rusia

¿Qué es la peste neumónica, la enfermedad que enciende las alarmas sanitarias en el mundo?

Un perro mostrando los dientes de forma agresiva detrás de un poste - Foto de referencia: Pexels
Contagios

El estado Zulia concentra cinco de los seis casos de rabia humana reportados en Venezuela en 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Presidente De la Espriella anuncia que "9 bandidos" del ELN fueron dados de baja en duro golpe militar

Elon Musk y Pete Hegseth en visita de Donald Trump a China - Foto EFE
Elon Musk

Elon Musk habría ordenado limitar el servicio de Starlink en Ucrania tras conversaciones con la Casa Blanca, según el WSJ

Carlos Giménez, representante republicano y Diosdado Cabello - Fotos: EFE
Diosdado Cabello

"Tendrá que enfrentar la justicia y pronto": el representante Carlos Giménez lanza dura advertencia a Diosdado Cabello tras captura de Álvaro Pulido

Balón de Oro (EFE)
Balón de Oro

Se conocen a dos de los artistas que cantarán en la gala del Balón de Oro, presentada por emblemático exdelantero: "otras sorpresas están programadas"

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
transición política

Exministro del gobierno de Hugo Chávez plantea la renuncia de Delcy Rodríguez "para que la transición comience de inmediato" en Venezuela

Carlos Baute, cantante hispanovenezolano / FOTO: EFE
Música

Carlos Baute liderará el cierre musical de Hispanidad 2026 con un concierto gratuito en Madrid

Lula y Bolsonaro en debate televisivo
Brasil

Lula y Flávio Bolsonaro se juegan sus últimas cartas en un debate clave en el que se enfrentarán este viernes antes de la segunda vuelta en Brasil

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023